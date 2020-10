Xbox wil meer familiespellen maken om op Nintendo te lijken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Met de op handen zijnde komst van de Xbox Series X en Series S , zou je waarschijnlijk enkele van de grote kazen op Xbox kunnen vergeven omdat ze een beetje op hun lauweren rusten en nadenken over een grote lancering.

Dat lijkt echter niet de houding te zijn die Phil Spencer naar de tafel brengt - het hoofd van Xbox heeft de afgelopen week met een paar verschillende podcasts en kanalen gesproken, en er zijn enkele interessante weetjes om mee te nemen van zijn chats.

Een van de meest in het oog springende is een recente bekentenis tijdens een gesprek met Gamereactor dat Xbox niet de sterkste reeks familiespellen heeft, geschikt voor jongere spelers.

Er is een duidelijke uitzondering op de regel in de vorm van de wereldveroverende titan die Minecraft is, maar Spencer zei dat ondanks die titel, "E-rated content (om een ESRB-rating te gebruiken) geen sterkte voor ons is. We hebben duidelijk Minecraft en we hebben nog een aantal andere franchises. Maar als ik eraan denk om het creatieve palet van onze teams uit te breiden, denk ik dat dat van cruciaal belang is. "

Nadat het seismische nieuws over de overname van Bethesda door Microsoft vorige maand brak, leek Spencer ook te bevestigen dat we meer overnames kunnen verwachten, het ecosysteem van studios die Xbox aan het opbouwen zijn, kunnen blijven voeden en ervoor moeten zorgen dat er genoeg vers vlees is voor Game Pass abonnees om van te genieten.

Dat betekent echter niet dat er onmiddellijk iets naar beneden komt, en we zouden ook moeite hebben om een andere aankoop te kiezen die Xbox op dezelfde schaal zou kunnen doen als Bethesda, dus dit is waarschijnlijk meer een teken dat er meer, kleinere aankopen zijn in orde in Spencers gedachten.

Toch zal het proces van het opbouwen van een bibliotheek met franchises waarvan ouders weten dat ze hun kinderen veilig kunnen laten spelen, enige tijd in beslag nemen - kijk maar naar Nintendo, dat al decennia lang zon reputatie heeft opgebouwd.

Geschreven door Max Freeman-Mills.