(Pocket-lint) - Binnenkort kun je gamen als een Mandalorian, dankzij de nieuwste speciale editie Xbox-controller .

De première van het tweede seizoen van The Mandalorian is nog maar een paar dagen verwijderd, en daarmee komt weer een stukje speciale merchandise uit een melkweg ver, ver weg. Microsoft heeft een nieuwe Xbox draadloze controller uitgebracht die lijkt op het uiterlijk van "beskar-staal." Voor degenen die het zich niet herinneren, is beskar-staal een duur materiaal waaruit het krachtige pantser van The Mandalorian bestaat.

De nieuwe Xbox-controller bevat ook Mandos signet, die hij ontving in de finale van seizoen één van The Mandalorian. De controller wordt ook geleverd met een laadstation met hetzelfde ontwerp van Beskar-staal en de kenmerkende Mandaloriaanse helm over twee gekruiste geweren.

Deze controller en oplader in een speciale editie werken met zowel bestaande Xbox One-consoles als de volgende generatie Xbox Series X- en S-console. Het kost $ 169,99. Dat is nogal wat meer dan de normale prijs van $ 100 van een Xbox draadloze controller met een oplaadstandaard. Het wordt ook pas op 31 december 2020 gelanceerd, dus het is geen optie voor de Mandaloriaanse fans op je kerstlijst.

Vergeet niet seizoen twee van The Mandalorian premières op vrijdag 30 oktober 2020 op Disney +. Alle trailers en geruchten worden hier verzameld .

Geschreven door Maggie Tillman.