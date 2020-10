Xbox plaagt Chromecast-achtige streaming-dongle voor xCloud

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Net toen we dachten dat we xCloud te pakken hadden - of Cloud Gaming met Xbox Game Pass Ultimate , om de volledige releasetitel te gebruiken - komt er een sappig gerucht dat roet in het eten gooit.

Men dacht dat de service, nu beschikbaar voor iedereen met een Game Pass Ultimate-abonnement, slechts een aanvullende add-on is voor degenen die al een console hebben, en daarom geen concurrent van Stadia en Amazon Luna .

Het lijkt er echter op dat Xbox toch plannen heeft voor xCloud die verder gaan dan consoles. Het gerucht gaat dat ze een dongle-apparaat plannen, een beetje zoals een Chromecast, om xCloud-gaming mogelijk te maken op een tv zonder een Xbox eronder.

De speculatie komt uit een interview dat Xbox-baas Phil Spencer had met de bedrijfsanalysesite Stratechery.

Tijdens een gesprek dat hij had over Xbox All Access, het programma dat nieuwe consoles aanbiedt via maandelijkse betalingen, dacht hij na over de mogelijkheid van xCloud-specifieke hardware: "Ik denk dat je goedkopere hardware gaat zien als onderdeel van ons ecosysteem, wanneer je denkt aan het streamen van sticks en andere dingen die iemand misschien gewoon op zijn tv wil aansluiten en spelen via xCloud, "zei hij.

"Je kunt je voorstellen dat we zelfs iets hebben dat we zojuist in het Game Pass-abonnement hebben opgenomen, waarmee je xCloud-games naar je tv kunt streamen en de controller kunt kopen."

Momenteel is xCloud alleen beschikbaar op Android, via de Xbox Game Pass-app. Spencer heeft onlangs gezworen een manier te vinden om het ook op iOS te zetten.

Geschreven door Rik Henderson.