(Pocket-lint) - Xbox Remote Play is eindelijk aangekomen op iOS, wat betekent dat je al je Xbox One-games op een iPhone of iPad kunt spelen.

Voorheen Console Streaming genoemd in bèta, was de service alleen Android, maar er is een nieuwe Xbox- app gearriveerd voor beide platforms die de functie over de hele linie introduceert.

Omdat je lokaal vanaf je eigen Xbox streamt, valt het niet in strijd met de regels van Apple. Bovendien kun je elke game die je hebt geïnstalleerd spelen, niet alleen de games die beschikbaar zijn via Cloud Gaming met Xbox Game Pass Ultimate.

We vonden het een beetje een faff om op te zetten, om eerlijk te zijn, omdat we onze belangrijkste Xbox One X verschillende keren moesten in- en uitschakelen om ze verbinding te laten maken. En kunnen de app nog steeds niet gebruiken met een tweede Xbox One S die we elders in het gebouw hebben. Als u eenmaal bent verbonden, kunt u door het menu bladeren en games starten, net zoals u dat op uw tv zou doen. Er is heel weinig vertraging.

Naast Remote Play kan de nieuwe Xbox-app (die nu beschikbaar is in de App Store en op Google Play ) je helpen bij het opzetten van een nieuwe console - ideaal voor de Xbox Series X en Series S next-gen machines die over een maand arriveren tijd.

