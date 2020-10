Xbox Series X UI wordt al uitgerold naar Xbox One

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De gebruikersinterface voor Xbox Series X en S wordt nu uitgerold naar alle Xbox One-consoles.

Degenen met het bètatestschema van Xbox Insider kregen het in augustus / september, maar nu is het beschikbaar voor alle gebruikers van de Xbox One, One S, One S All-Digital Edition en One X.

Wat meteen opvalt, is de snelheid - het is een stuk sneller dan de vorige gebruikerservaring - en dat elk vak en pictogram een afgeronde rand lijkt te hebben gekregen, waardoor ze zachter en minder pc-achtig aanvoelen.

Game-hubs zijn veel beter ingedeeld, niet in de laatste plaats in Game Pass, waardoor het gemakkelijker wordt om screengrabs en trailers te bekijken en elke game te installeren.

De zijmenuschuifregelaar is gewoon, nou ja, ook leuker - met gemakkelijkere toegang tot Game Pass, partijen en chats, en je profiel en instellingen.

Het is blijkbaar ook gemakkelijker om een nieuwe console op te zetten, hoewel we dit zelf nog moeten testen (hopelijk binnenkort).

Misschien heb je enkele van de nieuwe ontwerpnotities eerder gezien, aangezien de Xbox Game Store al was bijgewerkt om de zachtere randen en dikke tekst te introduceren.

We moeten zeggen dat het allemaal veel beter is dan voorheen, ook al behoudt het nog steeds hetzelfde gevoel als de vorige gebruikersinterface. En het is goed om op te merken dat Xbox de huidige gen-eigenaren niet snel vergeet.

Geschreven door Rik Henderson.