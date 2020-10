Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Abonnees van Xbox Game Pass verheugen zich, Forza Motorsport 7 is eindelijk aan de service toegevoegd. Het is nu beschikbaar om te spelen op zowel Xbox als pc.

Het heeft lang geduurd, vooral gezien het feit dat de game voor het eerst werd gelanceerd in 2017 en de nieuwere Forza Horizon 4 al een tijdje beschikbaar is via Game Pass, maar het zal ongetwijfeld fans van racesimas een plezier doen.

Microsoft zegt dat gamers met de Game Pass-versie van Forza Motorsport 7 kunnen genieten van de racesim met maximaal 60 fps in native 4K-resolutie met HDR op zowel pc als Xbox One X. Dat is natuurlijk als je aan het gamen bent. machine kan dat aan.

Het bedrijf heeft ook gezegd dat met de aanstaande lancering van Xbox Series X , de game ook zal kunnen profiteren van Xbox Velocity Architecture . Dit betekent snellere laadtijden en een "bijna onmiddellijke" overgang tussen races.

Forza Motorsport 7 ondersteunt ook Cloud Gaming met Xbox Games Pass Ultimate , wat betekent dat je op meerdere plaatsen kunt spelen met verschillende apparaten. Xbox in de zitkamer, Android-telefoon in je slaapkamer, tablet en pc spelen ook elders.

Naast Forza heeft Xbox Game Pass ook twee andere nieuwe games in de vorm van de Xbox 360-klassieker Brutal Legend en Ikenfell. Dus genoeg nieuwe dingen om dit weekend te spelen.

Geschreven door Adrian Willings.