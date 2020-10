Cloud Gaming met Xbox Game Pass komt naar iOS, Xbox-geloften

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Xbox-baas Phil Spencer heeft naar verluidt gezworen Cloud Gaming met Xbox Game Pass Ultimate te laten werken op iPhone en iPad.

In een toespraak tot werknemers zou hij hebben gezegd: "We komen absoluut op iOS terecht."

Er wordt ook gemeld dat het bedrijf van plan is een "directe browsergebaseerde oplossing" te bouwen, vergelijkbaar met de methode die Amazon gebruikt voor zijn pas gelanceerde Luna cloud gaming-platform .

Terwijl in bètavorm, verscheen Project xCloud, zoals de Game Pass- streamingdienst oorspronkelijk heette, kort op iOS, via Apples TestFlight-app-testdienst. Het werd echter snel verwijderd - vermoedelijk omdat het in strijd was met de richtlijnen van Apple.

Sindsdien heeft Apple zijn voorwaarden aangepast om in theorie een cloud gaming-service in de App Store te kunnen rangschikken, maar omdat het vereist dat elke game die via de service beschikbaar is ook een eigen goedgekeurde app heeft, is dat onhaalbaar voor Xbox Cloud Gaming. Het herbergt momenteel meer dan 150 Xbox One-games.

Amazon lijkt de strikte regels te omzeilen (die niet van toepassing zijn op Googles Play Store voor Android) door zijn Luna-cloudservice beschikbaar te maken via een browser op iOS-apparaten. Nu lijkt het erop dat Xbox op het punt staat die wateren ook te testen.

Geschreven door Rik Henderson.