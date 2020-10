Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De strategie van Xbox met betrekking tot uitbreidbare opslag voor de volgende generatie consoles leek tot dusver vrij eenvoudig. Bij de lancering is er één officieel product in de SSD-categorie dat werkt in de kleine sleuf aan de achterkant van elke console: een 1 TB-schijf van Seagate.

Het is eenvoudig, maar heeft ook een duidelijk nadeel, namelijk dat de verkoop van de drive die Seagate verkoopt, per se prijzig is, waardoor de kosten van de Xbox Series S bijna verdubbelen om meer opslagruimte te krijgen. Door een interessante ontwikkeling heeft Microsoft echter bevestigd dat dit station verre van de enige is die uiteindelijk beschikbaar zal zijn.

In een toespraak op de Major Nelson Podcast, gehost door Xbox-gaming don Phil Spencer en zeer onderschreven als officieel, gaf Jason Ronald, ook van Xbox, een interessante bekentenis toe dat de Seagate-schijf die nu beschikbaar is voor pre-order niet de enige optie is die wordt geleverd.

Hij zei dat de rit vertegenwoordigde hoe het team vond dat ze een "eenvoudige, gemakkelijk te gebruiken optie beschikbaar op de eerste dag" nodig hadden, maar dat dit niet betekende dat er niet meer opties zouden komen. Hij bevestigde zelfs dat meerdere opslaggroottes onderdeel zijn van dat plan.

Dat is goed nieuws voor iedereen die vond dat 1 TB niet echt de sioze was die ze nodig hadden - inclusief iedereen die een kleinere update van 500 GB of een groter stuk opslag wilde, zoals 2 TB. Natuurlijk zou je ook verwachten dat de prijzen van elk dienovereenkomstig worden aangepast, waardoor het op een gegeven moment een meer betaalbare optie wordt met minder opslagruimte.

