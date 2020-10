Dirt 5 op PS5 en Xbox Series X / S, wat voegt de volgende generatie toe?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In november wordt de nieuwste in Codemasters enorm succesvolle arcade-drivingerie, Dirt 5, een lanceringsgame voor zowel PlayStation 5 als Xbox Series X / S.

En dat betekent dat het een aantal belangrijke verbeteringen zal vertonen die alleen mogelijk zijn gemaakt door de machines van de volgende generatie. De game zal beschikbaar zijn voor PS4, Xbox One, pc en zelfs Stadia, maar er zijn enkele voordelen exclusief voor de PS5- en Xbox Series X / S-versies.

We spraken met de ontwikkelingsdirecteur van Dirt 5 bij Codemasters, Robert Karp, om erachter te komen wat voor soort toevoegingen je precies kunt verwachten. Je kunt het hele interview horen als onderdeel van de Pocket-lint Podcast die vanaf vrijdag 9 oktober 2020 beschikbaar zal zijn. Je kunt hieronder ook lezen wat hij ons vertelde over enkele van de individuele next-gen-functies.

Dirt 5 is een van de eerste games die een optie van 120 fps biedt voor mensen met een compatibele monitor of tv . We vroegen ons af hoe het zal werken in het spel en of er compromissen zijn in de beeldkwaliteit:

"De nieuwste consoles zijn krachtiger dan de vorige en zorgen voor beter uitziende games. We verleggen ook de grenzen op het gebied van framesnelheden met onze optie voor 120 frames. Ik denk dat het spel veel soepeler is dan jij. eerder gezien hebben in de racerij, ”legde Karp uit.

"Wanneer je opstart, heb je de keuze tussen resolutie / beeldkwaliteit of framesnelheid. Dus als je je richt op de hoogste resolutie van de volgende generatie, draait die op 60 fps, maar als je je richt op de framesnelheid, zal dat een aantal visuele aspecten van het spel, of een deel van de resolutie om die framesnelheid te krijgen.

"Op dit moment werkt die optie in de tijdrit, maar onze technisch directeur werkt heel hard omdat hij wil dat hij in alle races beschikbaar is."

Resistieve triggers en haptische feedback zullen deel uitmaken van de nieuwe controllers, vooral de DualSense op de PS5 , dus we vroegen Karp hoe Dirt 5 deze functies het beste zal gebruiken:

"De resistieve triggers worden meer gebruikt voor ABS [antiblokkeersystemen]. Als je ooit een auto hebt gereden en je voet op de rem slaat, krijg je dat gevoel waar het ABS inschakelt - de trillingen. geven je de mogelijkheid om dat na te bootsen, zei hij.

"We hebben ook veel soorten ondergrond in het spel, van grind tot ijs en asfalt, en de haptische feedback geeft je een veel beter gevoel in termen van grip en gevoel op de weg."

De PlayStation Dirt 5-ervaring zal identiek zijn op zowel de standaardconsole als de Digital Edition-consoles, maar er zijn duidelijke technische verschillen tussen de twee next-gen Xbox-machines. We vroegen of er bezuinigingen moesten worden doorgevoerd om de game op Xbox Series S te laten draaien:

"Ik heb begrepen dat het meer om de resolutie gaat. De Xbox Series X richt zich op 4K, terwijl de Xbox Series S alles moet doen wat de X kan, maar dan tegen 1440p", legt Karp uit.

"Sommige mensen kunnen het verschil zien tussen 4K en 1440p, maar ik ben er niet 100 procent zeker van dat iedereen dat kan. Dus voor mensen die minder met de beelden en meer met de gameplay bezig zijn, geeft Series S je die toegang tot de volgende gen voor een ongelooflijk concurrerende prijs. "

Omdat de nieuwe machines elk SSD-opslagoplossingen gebruiken, zullen de laadtijden aanzienlijk korter zijn dan op Xbox One en PS4. En als je een aantal van de andere Codemasters-racegames op de huidige generatie hebt gespeeld, weet je dat het laden van tracks even kan duren. Dit zou aanzienlijk moeten worden verbeterd voor Dirt 5 op PS5 en Xbox Series X / S:

"Ik weet niet of je een van de laadtijdgrafieken van Xbox hebt gezien, die Xbox One-games laten zien die op Xbox Series X draaien en hun snellere laadtijden? Meteen, zonder zelfs maar iets te doen vanuit een ontwikkelingsperspectief, draait de game en laadt veel sneller op deze volgende generatie hardware, "vertelde hij ons.

"Ik denk dat als je eenmaal volledig gaat profiteren van de IO [input-output], de games zelfs nog sneller zullen zijn. Ik denk dat het nog een paar jaar zal duren voordat we zien dat ontwikkelaars er echt grip op krijgen en wetende wat de allerbeste manier is om laadtijden bijna uit te roeien. "

Ten slotte vroegen we de ontwikkelingsdirecteur welke verdere verbeteringen we in de toekomst kunnen verwachten in games van de volgende generatie, aangezien PS4- en Xbox One-games nu veel geavanceerder zijn dan hun respectievelijke lanceringstitels in 2013:

"Ik denk eigenlijk dat dit een heel interessante consolegeneratie is, omdat mensen er in sommige opzichten naar kijken en het vergelijken met Xbox One en PS4, en het gevoel hebben dat het niet per se een enorme stap voorwaarts is," antwoordde Karp.

"En ik denk dat, hoewel er bij de lancering van deze generatie misschien een aantal goede punten en een aantal goede argumenten zijn, dat tegen het einde van deze generatie waarschijnlijk totaal anders zal zijn. Ik denk dat met de hogere laadsnelheden en het vermogen, het zal het mogelijk maken om nog grotere werelden te creëren en zelfs meer data te laden en te streamen bijna onmiddellijk, wat zal leiden tot een aantal echt epische games.

"Ik denk dat we maar net de oppervlakte raken".

squirrel_widget_3274464

Dirt 5 wordt op 6 november uitgebracht voor Xbox One, PS4 en pc, 10 november voor Xbox Series X en S en 16 november voor PlayStation 5.

De Google Stadia-versie is beschikbaar vanaf 2021.

Geschreven door Rik Henderson.