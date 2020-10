Kun je Xbox One-gameschijven afspelen op Xbox Series X of S?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Xbox Series X en Series S zijn, elk op zich, echt verleidelijke proposities. Met de Series X heeft Microsoft de krachtigste gameconsole die ooit bij mensen thuis is uitgebracht, met verbazingwekkende nieuwe technische hoogstandjes en veel betere prestaties.

De Series S is ondertussen ondenkbaar betaalbaar voor een nieuw next-gen-platform en biedt uitstekende upgrades in de kleinste Xbox die ooit is gemaakt, perfect voor gezinnen of iedereen met een kleinere tv-standaard die nog steeds van nieuwe games wil genieten. Als je echter al een tijdje op de Xbox-bandwagon zit, heb je misschien al een verzameling geweldige games op schijf staan en vraag je je af of ze op een nieuwe console zullen werken - maak je geen zorgen, het is niet alleen u! We hebben de antwoorden die u nodig heeft, hieronder.

We zullen deze eerst uit de weg ruimen, want het is het eenvoudigere antwoord - nee! Het belangrijkste dat u moet weten over de Xbox Series S voordat u deze koopt, is dat er helemaal geen fysiek schijfstation is, wat betekent dat u helemaal geen games van uw schijven op de nieuwe compacte console kunt spelen.

Dat betekent dat als je een grote bibliotheek met Xbox One-games op schijf hebt waarvan je weet dat je er vrij regelmatig in terug wilt komen, dit misschien niet de beste keuze voor jou als machine van de volgende generatie is.

Deze kant van de vraag is iets gecompliceerder. Microsoft maakte al in een zeer vroeg stadium duidelijk dat de Xbox Series X een enorme mate van achterwaartse compatibiliteit voor oudere Xbox-games gaat ondersteunen, vooral die voor Xbox One.

Met een 4K Blu-ray-drive aan boord als onderdeel van de hardware, betekent dit dat je een extreem grote kans hebt dat je Xbox One-schijven probleemloos werken op je Xbox Series X, en in feite profiteren van mogelijk snellere laadtijden en superieure prestaties als resultaat van de verbeterde hardware.

Er zijn hier echter een paar rimpels. Microsoft legde eerder dit jaar in een blogpost uit dat Kinect een complex gebied omringt, zijn noodlottige verkenning van bewegingsdetectie. Als je een game wilt spelen die afhankelijk is van Kinect, heb je pech: de Xbox Series X ondersteunt het randapparaat niet, wat betekent dat de game niet werkt.

Het zal ook iets gecompliceerder zijn als het gaat om oudere schijven uit het Xbox 360-tijdperk, waarvan sommige zouden moeten worden ondersteund, maar bij gebrek aan een definitieve lijst van deze games kunnen we niet zeker weten welke zullen werken. Het is echter een relatief veilige gok dat schijven die op je Xbox One werken ook blij moeten zijn met je Xbox Series X.

Na verloop van tijd zal Microsoft waarschijnlijk een volledige lijst met compatibele titels uitbrengen om het gemakkelijker te maken om 100% zeker te zijn van een bepaald spel. Zodra dat verschijnt, werken we deze functie bij om de nieuwe informatie weer te geven.

Geschreven door Max Freeman-Mills.