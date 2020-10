Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Met een nieuwe generatie gameconsoles komt een nieuwe golf van games, maar de sprong tussen de Xbox One en Xbox Series X of S ziet er voor de meeste gamers uit als een van de soepelste ooit.

Microsoft heeft er veel aan gedaan om ervoor te zorgen dat de switch schoon en gemakkelijk is, inclusief bestaande controllers die aan de nieuwe hardware werken en universele ondersteuning voor Xbox One-games op de nieuwere consoles. Dat is goed en wel als je schijfkopieën hebt van je Xbox One-favorieten, maar velen van ons hebben tegenwoordig aanzienlijke digitale collecties.

Hoe kun je je digitale games overzetten naar de Series X of Series S? We hebben hier de details voor je.

De belangrijkste informatie die u moet weten over het verplaatsen van games van uw Xbox One naar uw nieuwe console, is dat u dit kunt doen met elke compatibele externe harde schijf of SSD.

Net zoals je de opslag van je Xbox One zou uitbreiden zonder enige upgrade, hoef je alleen maar een externe USB-harde schijf te kopen en deze op de USB-poort van je Xbox One aan te sluiten.

Je krijgt een pop-up op je tv-scherm om te bevestigen dat de schijf is aangesloten, wat betekent dat je naar de app Instellingen op je Xbox One kunt gaan om verder te gaan.

Ga in het gedeelte Systeem naar Opslag en selecteer uw schijf. Dit geeft je de mogelijkheid om de drive te wissen en geschikt te maken voor gebruik door de Xbox, wat je kunt doen door "Formatteren" te selecteren. Van daaruit kun je games op je harde schijf selecteren en ze gemakkelijk naar je externe schijf verplaatsen.

De volgende stap ligt voor de hand: koop een Xbox Series X of Series S!

squirrel_widget_351324

Zodra je je nieuwe console helemaal hebt ingesteld, is het tijd voor een vertrouwd proces: sluit je USB-stick aan op een vrije poort en wacht tot hij de opslag herkent.

squirrel_widget_351765

Hier is het goede nieuws: op dit punt ben je in feite klaar! Je games zijn onmiddellijk beschikbaar om te spelen vanaf je schijf en om over te zetten naar de nieuwe console als je dat wilt. Natuurlijk, zelfs als je een externe SSD gebruikt, zul je waarschijnlijk merken dat de beste prestaties worden ontgrendeld door de games naar de nieuwe console te verplaatsen, maar je hebt de vrijheid om te kiezen.

Een slimme manier om dingen te organiseren, is door je Xbox One- en Xbox 360-games op je externe schijf te houden, en de opslagruimte van je console te reserveren voor titels van de volgende generatie die hogere lees- / schrijfsnelheden nodig hebben om hun verbeterde prestaties te verbeteren.

Als je nog geen externe schijf voor je Xbox One hebt en denkt dat je er een wilt kopen om het gemakkelijker te maken om je games over te zetten, hebben we hier een paar die goed zouden kunnen werken - een HDD en één SSD voor het geval u een snellere keuze wilt.

squirrel_widget_148898

De officiële opslagschijf van Seagate is een geweldige manier om je horizon te verbreden, met maar liefst twee terabytes aan ruimte om op te vullen, en het is ook redelijk geprijsd. Dat groene ontwerp betekent dat het opvalt en past als een mooi accent op je nieuwe console, of het nu de zwarte Series X of witte Series S is, en het heeft ook zeer solide snelheden voor een HDD.

squirrel_widget_351366

Dit is een uitstekende SSD voor elk doel, maar het werkt heel goed als een snelle back-up van games en het zal veel sneller zijn om titels heen en weer te verplaatsen tussen je oude en nieuwe consoles, dus de upgrade versus een harde schijf kan iets zijn om goed over na te denken . U krijgt natuurlijk veel minder opslagruimte voor uw geld.

Geschreven door Max Freeman-Mills. Bewerken door Dan Grabham.