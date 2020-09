Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - EA Play wordt op 10 november toegevoegd aan Xbox Game Pass Ultimate , dezelfde dag dat Xbox Series X en Series S in de winkels liggen.

Hoewel dat al vrij duidelijk was, is de datum bevestigd door Xbox, met de toevoeging dat de gamebibliotheekdienst van Electronic Arts vanaf december ook onderdeel wordt van Xbox Game Pass voor pc.

EA Play biedt een grote selectie games uit de catalogus van de uitgever, plus vroege toegang en proefversies voor enkele van de nieuwe titels. Je krijgt ook kortingen op EA-games in de digitale winkel.

Het kost meestal £ 3,99 / $ 4,99 per maand (of $ 19,99 / $ 29,99 voor een jaarlidmaatschap), maar vanaf november is het inbegrepen in de kosten van Xbox Game Pass Ultimate.

Dus voor £ 10,99 / $ 14,99 per maand kun je EA Play, Xbox Game Pass, Cloud Gaming met Xbox Game Pass , Xbox Live Gold en Xbox Game Pass voor pc gecombineerd krijgen. Dat geeft je toegang tot ongeveer 400 games om te spelen op Xbox One, Xbox Series X , Xbox Series S, Windows 10 PC en / of Android (via de cloud).

Dat is vooral aantrekkelijk voor eigenaren van de next-gen consoles, omdat ze vanaf de eerste dag een enorme bibliotheek zullen hebben. Bovendien zullen veel Xbox One- en Xbox 360-games verbeterde prestaties leveren op de nieuwe machines.

Geschreven door Rik Henderson.