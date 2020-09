Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je hoopt 1 TB aan games op de interne SSD van de Xbox Series X op te slaan, denk dan nog eens goed na. U kunt zelfs niet eens de volledige opslagcapaciteit van de Seagate Storage Expansion Card gebruiken .

IGN heeft ontdekt dat beide een bepaald bedrag gereserveerd zullen hebben voor systeemsoftware en andere shenanigans. Dat is misschien duidelijk voor de eerste - tenslotte heeft elk gadget met interne opslag een bepaald bedrag nodig voor zijn besturingssysteem en dergelijke - maar we hadden niet verwacht dat de uitbreiding ook zou komen met vooraf geïnstalleerde firmware.

De site beweert dat de interne SSD 802 GB opslagruimte biedt aan de gebruiker - ongeveer 80 procent, terwijl de andere 20 procent de gebruikerservaring, het besturingssysteem en systeembestanden host. De Seagate-uitbreidingskaart biedt de gebruiker 920 GB.

Als u een halfvol persoon bent, zoals wij, betekent dit dat de Seagate-kaart geen domme add-on is - hij heeft voldoende eigen technische en systeembestanden om veel beter te werken dan een USB-equivalent (zelfs als de USB-drive ook een SSD is).

Onze enige echte klacht is de berichtgeving van Xbox hierover. PlayStation heeft tenslotte altijd gezegd dat de PS5 wordt geleverd met 825 GB SSD-opslag. We nemen aan dat dat een 1TB is met 175GB opgebruikt met systeemgubbins.

En als bijna 200 GB van de Xbox Series X SSD nodig is voor de systeemsoftware, waar blijft dat dan voor de Xbox Series S en zijn 512 GB SSD? Betekent dit dat je maar 312 GB krijgt om mee te spelen?

Als dat het geval is, moeten COD: Warzone-spelers zeker een beetje extra geld opzij zetten voor uitgebreide opslag.

We zullen dit verder onderzoeken en u laten weten wanneer we meer te weten komen.

