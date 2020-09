Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Pre-orders voor de Xbox Series X en Series S next-gen consoles zijn eerder vandaag live gegaan, waarbij elke regio het proces om de beurt begon.

De volgende is de VS en als ervaringen in het VK en andere landen iets opleveren, moeten potentiële kopers vroeg aanwezig zijn.

Vooral de voorraad van de Xbox Series X ging snel - in slechts enkele minuten zelfs. Terwijl sommige Britse retailers, zoals Game en Smyths Toys, hun websites volledig zagen crashen.

squirrel_widget_351765

Met name Xbox All Access was moeilijk om je aan te melden.

Het is een beetje beter nieuws voor degenen die op zoek zijn naar een Xbox Series S , aangezien een deel van de goedkopere van de twee machines nog steeds beschikbaar lijkt te zijn op sommige winkelsites. U kunt hier onze lijst met verkopers bekijken .

squirrel_widget_351324

Of Microsoft later vandaag of in de komende dagen meer voorraad zal toevoegen, moet nog worden onthuld. Het zal zeker wat beschikbaar zijn in de winkels op de lanceringsdag - 10 november 2020 - hoewel we niet zeker weten hoe wachtrijen zullen werken gezien de huidige pandemische maatregelen.

De drukte op de Xbox-pre-order zorgt voor dezelfde razernij als vorige week, toen de pre-orders voor PlayStation 5 opengingen. Aangezien beide merken enorm populair zijn gebleken op hun respectievelijke besteldagen, is het op dit moment moeilijk te zeggen welke het beter doet.

Geschreven door Rik Henderson.