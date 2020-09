Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Bethesda Softworks en de aanverwante studios zijn door Microsoft gekocht voor $ 7,5 miljard (£ 5,85 miljard).

Xbox- baas Phil Spencer heeft aangekondigd dat het bedrijf een overeenkomst heeft gesloten om ZeniMax Media over te nemen - het moederbedrijf van Bethesda, id Software, Arkane en de andere baanbrekende studios achter games zoals Skyrim, Fallout, Doom, Dishonored en de aanstaande Deathloop .

Wat dit betekent voor platformexclusiviteit is op dit moment onduidelijk, maar andere ontwikkelaars onder de paraplu van Xbox Game Studios hebben in het verleden games voor PlayStation- en Nintendo-consoles gecoproduceerd. The Outer Worlds van Obsidian werd bijvoorbeeld gepubliceerd op Xbox One, PS4 en Switch (hoewel Obsidian werd gekocht nadat die formaten waren aangekondigd).

Nu Deathloop zon groot deel uitmaakte van de recente PlayStation Showcase, zou het zeker vreemd zijn als er nu een exclusieve Xbox / Windows 10 van wordt gemaakt.

Een ding dat we zeker weten, is dat alle games van Bethesda Softworks en de andere studios in de overname zo snel mogelijk aan Xbox Game Pass worden toegevoegd. Velen zijn natuurlijk al beschikbaar voor leden.

De aankondiging van de uitkoop komt een dag voordat de pre-orders van de Xbox Series X en Xbox Series S live gaan - wat geen toeval is. Het zal waarschijnlijk ook velen doen zwijgen die hebben gezegd dat Xbox niet de beste games heeft die eraan komen.

Geschreven door Rik Henderson.