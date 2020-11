Xbox Series X en Xbox Series S in de aanbieding: hier kun je je nieuwe Xbox kopen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De releasedatum van de Xbox Series X en Xbox Series S is vandaag - 10 november - hier kun je de jouwe bestellen als de pre-order niet is gelukt.

De voorraad bij veel detailhandelaren is echter uitverkocht, waarbij sommige detailhandelaren op dit moment potentiële kopers met uitverkochte paginas gewoon tegenhouden. We verwachten echter dat dit de komende uren en dagen zal afnemen, hoewel we al enkele beschikbaarheidsdata in december hebben zien verschijnen.

De Xbox Series X is bijzonder populair geweest en is onze keuze uit de twee consoles als je op zoek bent naar een aankoop. Bekijk voor een volledige vergelijking: Xbox Series X versus Xbox Series S: wat is het verschil?

Wees gewaarschuwd - de meeste retailers laten zien dat de voorraad momenteel uitverkocht is of geven langere levertijden aan.

UK

ONS

Canada

De Xbox Series X kost $ 499 / £ 449, terwijl de Xbox Series S $ 299 / £ 249 kost. Je kunt het ook krijgen via Xbox All Access door een maandelijks bedrag te betalen voor 24 maanden - inclusief Xbox Game Pass Ultimate- lidmaatschap zonder extra kosten.

Geschreven door Dan Grabham en Maggie Tillman.