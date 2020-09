Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Dolby en Xbox hebben aangekondigd dat de aankomende Xbox Seres X en Series S next-gen consoles de eersten zijn die Dolby Vision- gaming aan hun lijst met functies zullen toevoegen.

Xbox heeft Dolby Vision in het verleden al omarmd en biedt het formaat op zijn Xbox One S- en One X-machines, maar alleen voor het afspelen van films en tv-shows.

De nieuwe consoles kunnen ondersteunde games ook in het verbeterde HDR-formaat spelen, zolang je een compatibele tv of scherm hebt.

Dolby Vision-games zijn vanaf 2021 beschikbaar voor de Xbox-consoles. Ze zullen ook allebei Dolby Atmos- ondersteuning bieden, net als hun huidige tegenhangers.

Gamen in Dolby Vision is niet nieuw, sommige Windows 10-games bieden al het HDR-formaat voor het ondersteunen van pcs. Het is echter niet bijzonder wijdverbreid. Misschien vraagt de Xbox-aankondiging ook om meer compatibele pc-games.

De Xbox Series X en Series S zijn vanaf 10 november verkrijgbaar voor respectievelijk £ 449 ($ 499) en £ 249 ($ 299).

Ze zullen ook beschikbaar zijn als onderdeel van het All Access-betalingsschema van Xbox, waarbij je voor beide consoles kunt betalen, plus Xbox Game Pass Ultimate voor een maandelijks bedrag - £ 28,99 per maand voor de Xbox Series X, £ 20,99 voor de Series S.

Geschreven door Rik Henderson.