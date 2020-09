Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je een pre-order hebt gemaakt of van plan bent om de Xbox Series X of Series S te kopen, vraag je je misschien af wanneer je de opslagruimte moet uitbreiden.

Nou, je bent op de juiste plek, want dit is alles wat je moet weten over de gepatenteerde opslagkaarten voor de consoles.

Xbox onthulde in maart 2020 dat de Xbox Series X een interne SSD van 1 TB zou hebben en tegelijkertijd een externe SSD (die momenteel) met dezelfde capaciteit zou ondersteunen. Dit staat los van en vormt een aanvulling op de ondersteuning van externe opslag via USB, zoals te vinden op de oudere generatie consoles.

Het grote verschil is dat de opslaguitbreidingskaart hetzelfde formaat heeft als de interne opslag. Dat formaat is een aangepaste NVMe en het is specifiek PCIe 4. NVMe is een opslagformaat dat populair is bij gamers voor gaming-pcs, omdat het een zinderende snelheid biedt. Omdat het PCIe 4 is, betekent dit ook een hoge bandbreedte en dat is aanwezig om de hoge prestaties te ondersteunen die worden beloofd door de nieuwe Xbox-modellen.

Dit betekent dat je de opslag van je Xbox Series X of Series S kunt uitbreiden door gewoon de juiste kaart in de achterkant van je nieuwe console te steken, dus het is een onmiddellijke upgrade, zonder dat je een schroevendraaier nodig hebt.

Microsoft werkt met Seagate aan deze opslagkaart en op dit moment is het niet bekend of er andere kaarten van derden beschikbaar zullen zijn.

De Seagate-kaart is nu te koop en we hebben hier de laatste prijzen voor u:

Een Seagate Firecuda NVMe PCIe 4-kaart van 1 TB kost ongeveer £ 200 of $ 250, dus als je bedenkt dat de Xbox-oplossing een op zichzelf staand, gemakkelijk te verwisselen apparaat is, is dat geen slechte prijs.

Ja dat kan. Een van de beste dingen van de Seagate Storage Expansion Card is dat u deze kunt verwijderen en naar het huis van iemand anders kunt brengen voor gebruik op hun Xbox Series X of S.

Het belangrijke punt van dit opslagformaat is dat u dezelfde prestaties haalt uit deze toegevoegde opslag als uit de interne opslag. Xbox zegt dat je via het uitbreidingsslot toegang krijgt tot de Xbox Velocity Architecture en dat dit de next-gen-ervaring gaat opleveren.

Xbox gaat zelfs verder en zegt dat "games geoptimaliseerd voor Xbox Series S en Series X moeten worden gespeeld vanaf de interne SSD of een Seagate Storage Expansion Card".

Dat betekent dat het aansluiten van een externe schijf via USB - zelfs als het een SSD is - die ervaring niet oplevert.

Externe USB-schijven worden ondersteund, maar dit is echt bedoeld om toegang te krijgen tot uw oude titels. Je kunt een USB-stick van je bestaande console verplaatsen en deze op je nieuwe Series X- of Series S-console aansluiten om je toegang te geven tot games die je eerder hebt gedownload.

Uiteindelijk zullen de prestaties van de volgende generatie het gebruik van de Xbox Storage Expansion Card vereisen.

