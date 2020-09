Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na de Xbox Series S- pret van gisteren, heeft Microsoft nu meer details over de Xbox Series X onthuld - namelijk prijs, releasedatum en pre-orders.

Het kost £ 449 in het VK, $ 499 in de VS, is tegelijkertijd beschikbaar met de Series S - 10 november 2020 - en pre-orders zijn beschikbaar vanaf 22 september.

Bovendien kun je het krijgen via het Xbox All Access-programma, dat deze feestdagen naar 12 landen wordt uitgebreid. Dat betekent dat je een van de nieuwe consoles van de volgende generatie kunt krijgen, plus Xbox Game Pass-lidmaatschap - dat zojuist EA Play heeft toegevoegd zonder extra kosten - vanaf £ 24,99 / $ 24,99 per maand gedurende 24 maanden. Dat is een zeer aantrekkelijk aanbod.

De Xbox Series S met een lagere specificatie kost £ 249 / $ 299 en is tegelijkertijd verkrijgbaar bij dezelfde retailers.

Het is nogal een statement van Xbox , en PlayStation verslaat het ook met de aankondiging van releasedatum en prijzen. Er gingen geruchten dat Sony deze week ook een grote onthulling plantte, dus we zullen je meer over de PS5 brengen zodra we die hebben.

We hebben ook vernomen dat Codemasters Dirt 5 een lanceringsgame zal zijn voor Xbox Series X en Series S.

Geschreven door Rik Henderson.