(Pocket-lint) - Microsoft gaat er deze week hard voor - na gisteren de wraps van de Xbox Series S te hebben gehaald en de prijs van de Xbox Series X plus releasedatums voor beide consoles (10 november 2020) te hebben bevestigd, heeft het ook weer een indrukwekkende aankondiging gedaan over zijn grote spelen, Game Pass.

In samenwerking met Electronic Arts wordt bevestigd dat alle Xbox Game Pass Ultimate en Game Pass voor pc-leden vanaf deze feestdagen zonder extra kosten lid worden van EA Play, EAs eigen abonnementsservice.

Dat is een grote coup en zal de bibliotheek met games waartoe een Game Pass Ultimate-lidmaatschap direct toegang geeft, vergroten. Het is ook een andere steen in de muur van de strategie van Microsoft om van Game Pass zijn kroonjuweel en centraal product te maken.

Evenzo markeert het een ander onderscheid tussen het standaard Game Pass-lidmaatschap en Ultimate, waarbij alleen het premiumniveau EA Play-toegang krijgt. Het voegt echter nog eens 60 games of zo toe aan de volledige selectie voor Ultimate-leden.

De blogpost waarin de wijziging wordt aangekondigd, geeft geen exacte datum voor wanneer de service zal worden toegevoegd, maar zegt wel dat deze deze feestdag komt. Aangezien we nu weten dat de Xbox Series S en Series X beide op 10 november worden gelanceerd, is het een vrij veilige gok dat EA Play in de rij staat om samen te vallen met die datum.

Geschreven door Max Freeman-Mills.