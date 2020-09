Xbox Series S bevestigd, £ 249 en ziet eruit als een luidspreker

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft heeft officieel de Xbox Series S onthuld - een goedkopere console die aansluit bij zijn next-gen vlaggenschip, de Xbox Series X.

Nauwelijks een geheim dankzij talloze lekken, wordt de Series S getagd als "de kleinste Xbox ooit", maar is hij op dezelfde manier van de volgende generatie. Het wordt schijnbaar geleverd zonder een schijfstation, zoals de Xbox One S All-Digital Edition en de rivaliserende PS5 Digital Edition , en zal £ 249 ($ 299 in de VS) kosten.

Het gerucht gaat dat de Xbox Series X $ 499 zal kosten, maar dat moet nog formeel worden bevestigd.

De aankondiging werd gedaan via de officiële Xbox Twitter- en Instagram-accounts, maar werd mogelijk veroorzaakt door uitgebreide lekken gisteravond, die het "unieke" ontwerp en de prijs lieten zien.

Laten we het officieel maken!



Xbox-serie S | Prestaties van de volgende generatie in de ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox ooit. $ 299 (ERP).



Ik kijk ernaar uit om meer te delen! Spoedig. Belofte. pic.twitter.com/8wIEpLPVEq - Xbox (@Xbox) 8 september 2020

Het heeft tot online memes geleid die suggereren dat het eruitziet als een wasmachine of luidspreker. Als je echter naar zijn directe voorganger, de Xbox One S, kijkt, zie je dat deze een vergelijkbare designtrend aanneemt. De One S heeft ook een rooster aan de bovenkant (aan de zijkant weergegeven als deze verticaal is), het heeft dezelfde kleur als de rest van de eenheid.

We wachten nu reikhalzend op de releasedatum en prijzen voor de grootste van de twee next-gen-machines - ook PS5.

We vermoeden dat begin november een zeer interessante tijd zal worden.

