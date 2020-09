Xbox Series S komt duidelijk dichterbij met weer een nieuw lek

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je niet dacht dat de Xbox Series S binnenkort zou debuteren, dan doe je dat nu. Een klant die een nieuwe Xbox-controller bij Microsoft had besteld, zag dat de meegeleverde Xbox Game Pass-proefcodeflyer de inkomende console vermeldt.

Meer specifiek vermeldt het compatibiliteit met "Xbox Series X | S" - maar er is weinig twijfel over wat dat betekent en het betekent zeker niet de Xbox One S.

Ik heb een nieuwe controller voor mijn Xbox sinds de mijne kapot was. Interessant genoeg vermeldt het proefcodeblad van Game Pass Ultimate de onaangekondigde @Xbox Series S. Het is absoluut een ding. pic.twitter.com/GX1rOYG5g7 - Brendan (@BraviaryBrendan) 31 augustus 2020

Er zijn aanhoudende geruchten dat er een nieuwe tweede Xbox op komst is, plus een aantal behoorlijk overtuigende lekken, maar om de een of andere reden aarzelde Microsoft om zich verder uit te spreken - mogelijk omdat het mensen wil interesseren voor de duurdere Xbox met 4K- functionaliteit. Series X- console voordat de bonen worden gemorst op de goedkopere, die niet helemaal dezelfde functieset heeft en waarschijnlijk niet geschikt is voor 4K.

We verwachten zelfs dat de Series S een lager vermogen zal hebben dan de nu overleden Xbox One X, hoewel het een serieuze upgrade zal zijn voor de One S die hij natuurlijk zal vervangen.

We verwachten echter dat de Series S deze maand wordt aangekondigd, met ongeveer acht tot tien weken te gaan voordat de Xbox Series X in november wordt gelanceerd. Bekijk deze ruimte.

Geschreven door Dan Grabham. Bewerken door Rik Henderson.