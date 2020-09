Halo Infinite: releasedatum en alles wat je moet weten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Halo was een radicaal nieuwkomer toen het voor het eerst op de scène verscheen, maar is nu, jaren later, een van de meest gerespecteerde franchises van gaming. Het helpt Microsoft om consoles te verkopen sinds de eerste Xbox, en het lijkt erop dat Halo Infinite hetzelfde zal doen voor de Xbox Series X, zij het niet bij de lancering.

We hebben nu de gameplay gezien van de volgende iteratie voor Master Chief en de rest van de bende, en we hebben alles wat er te weten valt hier voor je verzameld.

We kennen een paar belangrijke details over het verhaal in Halo Infinite - voornamelijk dat het de volgende grote game in de serie is, zelfs als het de cijfers van eerdere titels weggooit.

Als om dit feit te bevestigen, heeft alle marketing die tot nu toe de game omringt zich sterk gericht op John 117, ook wel bekend als de bijna mystieke Master Chief. De in-engine onthullende trailer van Microsoft uit 2019 bevestigde dit, en liet zien dat hij werd gewekt uit een ijzige ruimteslaap.

Halo 5 liet spelers hakken en wisselen tussen de perspectieven van Master Chief en Spartan Locke, wat een aantal mooie contrasten creëerde maar ook aantoonbaar het verhaal een beetje verwaterde. Dat lijkt te veranderen, aangezien 343 Industries heeft bevestigd dat Infinite zich meer op Master Chief richt.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Halo (@halo) op 16 juli 2020 om 6:01 uur PDT

343 heeft ook toegegeven dat tegen het einde van Halo 5 dingen een beetje verwarrend begonnen te worden voor spelers die niet op de hoogte waren van de kennis van een groot aantal eerdere titels, en zegt dat Infinite als een beter startpunt zou moeten fungeren. Dat klinkt bijna als een soft reboot-territorium, maar we denken niet dat het zo hard zal zijn.

Qua verhaal weten we echter ook dat de game een terugkeer zal zien van de antagonisten van de minder vaak gespeelde Halo Wars 2, de Banished.

We hebben nu onze eerste blik op de gameplay van Infinite, in de bovenstaande trailer, en de demos zijn behoorlijk indrukwekkend. Het is een breed scala aan gameplay, met een stukje verhaal, wat doorkruisen van voertuigen en heel veel schietpartijen.

De bovenstaande afbeelding, genomen uit de box art van de game, had al veel mensen ertoe gebracht om van tevoren conclusies te trekken. De heersende theorie is dat Infinite ofwel een open-wereldspel zou kunnen zijn, of op zijn minst een zekere mate van controle van de speler over de doelstellingen die ze vervolgens moeten aanpakken - die blauwe lichtpilaren in de afstand die aandachtspunten aangeven, en de trailer lijkt dat te ondersteunen .

Sinds de trailer is gevallen, is er echter een beetje kritiek op de visuele getrouwheid van de game, die Microsoft en 343 verdedigen als een werk in uitvoering voorafgaand aan de Holiday-release.

In het bijzonder heeft 343 een blogpost gepubliceerd waarin veel van de ruwe kantjes worden uitgelegd die mensen zagen toen ze de trailer bevriezen, en bevestigde dat de kunststijl niet aan verandering onderhevig is, hoewel het niveau van trouw bij de release hoger zal zijn. . Het maakt ook licht van de vele "Craig" -memes die de ronde doen nadat een uitgestreken schot van een Elite de verbeelding van de mensen deed oplaaien.

Om terug te komen op de gameplay, zou het pilootpersonage dat in de "Discover Hope-trailer" hierboven is geïntroduceerd, wel eens nuttig kunnen zijn om Master Chief op missiedoelen te laten vallen. Het is allemaal een beetje fantasievol, maar de demo ziet er zeker breed uit.

Wat iets langer zal duren om details te krijgen, is het multiplayer-aanbod, altijd een groot deel van de aantrekkingskracht van een Halo-game - dat zal nog wat langer onder de 343 en Xbox-hoed blijven, zo lijkt het.

We weten dat Xbox Halo Infinite positioneert als een lanceringstitel voor de Xbox Series X , wat logisch is gezien zijn brede aantrekkingskracht, maar je realiseert je misschien niet dat het ook naar Xbox One zal komen.

Microsoft zegt dat het niemand wil dwingen een upgrade uit te voeren om de nieuwste games onmiddellijk te spelen, dus als onderdeel van zijn Smart Delivery-programma zal Halo Infinite naar zowel de huidige als de volgende generatie consoles komen. Een aankoop van een van beide versies zorgt voor compatibiliteit achterwaarts en voorwaarts.

Bovendien weten we dat Infinite ook op Xbox Game Pass wordt gelanceerd, waardoor het aantal mensen dat het bij de lancering kan spelen verder wordt uitgebreid en het lidmaatschapsprogramma van Xbox nog aantrekkelijker wordt dan het al is.

Voorlopig is deze zowel duidelijk als onduidelijk. We weten dat Halo Infinite niet langer gepland staat om zijn Holiday 2020-lancering te maken, nadat 343 onlangs een trieste aankondiging op dat front had gedaan.

Halo Infinite Development Update pic.twitter.com/TFZvXhRN9f - Halo (@Halo) 11 augustus 2020

Dat is behoorlijk groot nieuws vanuit de meeste hoeken - het ontneemt de Xbox Series X bijvoorbeeld zijn belangrijkste lanceringstitel. Het wordt echter grotendeels ondersteund door fans, die over het algemeen liever een betere game spelen dan een eerdere game.

We weten dat de game begin 2021 zou moeten verschijnen, maar als gevolg van de vertraging hebben we geen preciezere datum dan dat. We weten echter dat Xbox en 343 Industries een aantal manieren hebben overwogen om de vertraging zelf te vermijden, inclusief de optie om Infinite serieel uit te brengen, bijvoorbeeld door de multiplayer los van de singleplayer uit te brengen.

Eerlijk gezegd zijn we blij dat ze besloten hebben die koers niet te volgen, en we zullen onze ogen uitkijken naar nieuws over de daadwerkelijke releasedatum als er meer te melden is over dat front.

Geschreven door Max Freeman-Mills. Bewerken door Dan Grabham.