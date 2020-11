Wat is Xbox Smart Delivery en hoe werkt het?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Xbox Series X en Series S ondersteunen een nieuwe platformbrede achterwaartse compatibiliteitsfunctie: Smart Delivery.

Tijdens het Xbox Series X-evenement in mei kondigde Microsoft Smart Delivery aan, en vervolgens publiceerde het in juni een blogpost om de functie te beschrijven, die zei: "zorgt ervoor dat je een titel maar één keer hoeft te kopen, wetende dat je het beste krijgt versie van de titel op de Xbox-console waarop je wilt spelen. " Hier is alles wat we tot nu toe weten.

Kortom, met Smart Delivery kun je een game kopen voor de Xbox One en een versie voor Xbox Series X inbegrepen. Op die manier laat Microsoft je automatisch een geoptimaliseerde versie van de game spelen als je een upgrade naar de Xbox Series X uitvoert wanneer deze wordt gestart. Je krijgt altijd de beste versie te spelen en je hoeft de game maar één keer te kopen.

Om Smart Delivery te gebruiken, heb je een Xbox-console van de nieuwe generatie nodig. Je hebt ook een compatibele game nodig.

Dus als je een Xbox One-versie van een ondersteunde titel koopt, levert Microsoft de beste versie ervan op je Xbox One, zoals gebruikelijk. Als je een upgrade naar Xbox Series S of Series X uitvoert, levert Microsoft automatisch gratis de Xbox Series S- of X-versie van de game. Microsoft zei dat u niets hoeft te doen om een versie te kiezen om te downloaden. Bovendien is Smart Delivery niet alleen beperkt tot games die u digitaal koopt.

Fysieke schijven van Xbox-games kunnen ook Smart Delivery ondersteunen, zolang de ontwikkelaar of uitgever besluit deze te gebruiken. Microsoft zei dat Smart Delivery beschikbaar is voor alle game-ontwikkelaars. Alle Xbox Game Studios-titels gemaakt voor Xbox Series X, inclusief Halo Infinite, ondersteunen ook Smart Delivery. Ten slotte is Xbox Smart Delivery compatibel met Xbox Game Pass, de game-abonnementsservice van $ 10 per maand van Microsoft.

Hier is een voorbeeldlijst van games waarvan is bevestigd dat ze compatibel zijn met Smart Delivery:

Assassins Creed Valhalla

Roep van de zee

Refrein

Cyberpunk 2077

Versnellingen 5

Halo oneindig

Hellblade 2

Destiny 2

Vuil 5

Metaal: Hellslinger

Scarlet Nexus

Tweede uitsterven

De beklimming

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Yakuza: Like a Dragon

Microsoft heeft een aantal scenarios gegeven om te beschrijven hoe Smart Delivery werkt, zoals:

"Als je Gears 5 bezit of er nu dol op bent via Xbox Game Pass, kun je het vandaag spelen op Xbox One. En als je een Xbox Series X oppakt ... hoef je alleen maar op een knop te drukken om het te downloaden en je hebt de geoptimaliseerde versie van Gears 5 - beschikbaar op de eerste dag bij de lancering met de console - binnen handbereik. "

"Wanneer Halo Infinite wordt gelanceerd ... hoef je de game maar één keer te kopen en krijg je de beste versie voor elke console die je bezit, of beide. Als je Xbox Series X koopt voor je woonkamer, zal Smart Delivery dat herkennen en je daar de geoptimaliseerde versie bezorgen. Als je besluit om je bestaande Xbox One naar een slaapkamer of kantoor te verplaatsen, zal Smart Delivery dat ook herkennen en die versie leveren wanneer je op Xbox One speelt. "

Geschreven door Maggie Tillman. Bewerken door Dan Grabham.