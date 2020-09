Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Wanneer de Xbox Series X en Xbox Series S tijdens de feestdagen arriveren, worden ze gelanceerd met verschillende games die speciaal zijn geoptimaliseerd voor hun next-gen talenten.

In feite zullen veel games zelfs met trots het pictogram "Series X / S" laten zien.

Maar wat betekent geoptimaliseerd voor Series X / S precies? En, hoe verschillend zullen titels zijn van dezelfde games op Xbox One X ? We leggen het hier allemaal uit.

Net als bij de Xbox One X, die games had (en nog steeds heeft) vermeld als "Enhanced for Xbox One X", zullen de Xbox Series X en Series S titels krijgen met de badge Optimized for Series X / S. Ze komen zelfs met hun eigen, hippe logo (hierboven). Maar wat betekent dat?

Nou, het betekent in feite dat wanneer een game draait op de geheel zingende en dansende Xbox Series X of de meer betaalbare Series S, het grafische prestatieverbeteringen biedt ten opzichte van dezelfde game die op een Xbox One draait, misschien zelfs wat extra in-game extras .

Dat zou kunnen betekenen dat ontwikkelaars de framesnelheid van de game verhogen tot 120 fps, of ervoor zorgen dat de game in native 4K op Series X (1440p op Series S) wordt afgespeeld in plaats van de ingekorte of dynamische UHD-resoluties die veel Xbox One X-titels bieden.

Ze zouden zelfs nog meer tekenafstanden, ray-tracing of andere grafische tovenarij kunnen toevoegen waartoe alleen de Xbox Series X / S in staat zijn.

Elk van deze extra functies kan ertoe leiden dat een game wordt getagd als Geoptimaliseerd voor Xbox Series X / S.

Een ding om op te merken is echter dat een game niet native 4K / 1440p HDR hoeft te zijn om een badge te krijgen, het kan op andere manieren verbeteringen hebben, zoals Smart Delivery, zoals hieronder wordt uitgelegd, of gewoon snellere laadtijden.

Het hoeft ook niet minimaal 60 fps te halen (de voorgestelde "standaard" framesnelheid van de nieuwe console). Ubisoft garandeert bijvoorbeeld alleen dat Assassins Creed Valhalla op 30 fps draait op Series X en S.

"Assassins Creed Valhalla zal minimaal 30 fps draaien", zei hij in een verklaring.

"Op Assassins Creed Valhalla zijn we toegewijd om onze spelers de beste ervaring te bieden door ze onder te dompelen in de mooiste werelden en omgevingen die we konden creëren, en niet alleen gebruik te maken van de grafische verbeteringen die worden aangeboden door de volgende generatie consoles, maar ook door sneller te laden. tijden en de nieuwe architecturen. "

Deze laatste kenmerken verklaren waarom het een Optimized for Series X / S-game zal zijn, niet de framesnelheid.

Sommige geoptimaliseerde games krijgen ook een badge als ondersteuning voor Smart Delivery, wat betekent dat als je eerst de Xbox One-versie koopt, je game onmiddellijk wordt geüpgraded als je daarna een Series X of S.

Als je bijvoorbeeld Cyberpunk 2077 voor Xbox One koopt wanneer deze uitkomt op 17 september, maar een maand of twee later upgradet naar een Xbox Series X of Series S (wanneer de console beschikbaar is), kun je automatisch spelen de next-gen-versie van de game (nadat eventuele verbeteringen zijn gedownload).

Dit zijn de games die tot nu toe zijn aangekondigd en door Xbox zijn goedgekeurd als geoptimaliseerd voor Series X:

Als Dusk Falls

Assassins Creed Valhalla (+ slimme levering)

Toegegeven

Balan Wonderworld (+ slimme levering)

Helder geheugen: oneindig

Call of the Sea (+ Smart Delivery)

Ridderlijkheid 2

Koor (+ slimme levering)

CrossfireX (+ slimme levering)

Cyberpunk 2077 (+ slimme levering)

Destiny 2 (+ slimme levering)

Dirt 5 (+ Smart Delivery)

Echo-generatie (+ slimme levering)

Everwild

ExoMecha (+ slimme levering)

Fabel

Far Cry 6 (+ slimme levering)

FIFA 21

Forza Motorsport (+ slimme levering)

Versnellingen 5 (+ Smart Delivery)

Gears-tactiek

Geaard (+ slimme levering)

Halo Infinite (+ slimme levering)

Hallo buur 2 (+ slimme levering)

Huurmoordenaar 3

Madden NFL 21

Marvels Avengers (+ slimme levering)

NBA 2K21

Ori and the Will of the Wisps (+ Smart Delivery)

Outriders

Phantasy Star Online 2 New Genesis (+ Smart Delivery)

Pragmata

Psychonauts 2 (+ Smart Delivery)

Resident Evil Village

STALKER 2

Scarlet Nexus (+ slimme levering)

Minachting

Second Extinction (+ Smart Delivery)

Senuas Saga: Hellblade 2

Staat van verval 3

Tetris-effect: verbonden (+ slimme levering)

The Ascent (+ Smart Delivery)

The Gunk (+ Smart Delivery)

Het medium

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 (+ Smart Delivery)

Warhammer 40.000: Darktide

Watch Dogs: Legion (+ Smart Delivery)

WRC 9 FIFA World Rally Championship (+ Smart Delivery)

Yakua: Like a Dragon (+ slimme levering)

Er zullen ongetwijfeld tal van andere geoptimaliseerde games worden aangekondigd tussen nu en de release van de Xbox Series X en S in november (en daarna).

We zullen updaten wanneer er meer bekend wordt.

