Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Xboxs al zingende, dansende gameconsole van de volgende generatie, de Xbox Series X , wordt in november uitgebracht. Maar wist je dat er ook een andere, goedkopere next-gen-machine is?

Een Xbox Series S ging al geruime tijd de ronde, maar is nu officieel. Net als de prijs en releasedatum.

Hier is alles wat u moet weten over de Xbox Series S.

squirrel_widget_351324

Toen Phil Spencer voor het eerst plaagde wat er daarna van Xbox kwam , tijdens E3 2018, suggereerde hij dat er meer dan één machine aan de horizon zou kunnen zijn en dat is het geval gebleken.

Eerder gesproken onder de codenaam "Lockheart", zal de Xbox Series S een digitale next-gen machine zijn. Het biedt een ingekorte ervaring in vergelijking met de Xbox Series X, maar zal nog steeds geavanceerde gamingtechnologie bevatten en zal een meer betaalbare optie zijn.

4 teraflops aan grafische verwerkingskracht

1440p-gaming met maximaal 120 fps

Ray-tracing ondersteuning

512 SSD-opslag

Geen schijfstation

We hebben nog geen volledige, diepgaande specificatielijst voor de Series S gezien, maar Xbox heeft een trailer gepost met enkele belangrijke details.

In termen van harde cijfers wijzen eerdere geruchten erop dat de Series S 4 teraflops aan GPU-verwerkingskracht heeft. Dat is aanzienlijk lager dan de Series X (die 12 TFLOPS heeft) en zelfs lager dan de Xbox One X (met zijn 6 TFLOPS). Maar als je bedenkt dat de PS4 Pro iets meer dan 4 TFLOPS aan GPU-vermogen heeft, kun je zien dat het nog steeds erg indrukwekkend is voor een "instap" -machine.

De video hierboven laat zien dat de CPU hetzelfde zal zijn als in de Series X, een aangepaste 8-core chip die draait op 3,6 GHz - of 3,4 GHz met multithreading.

Er komt 10 GB GDDR6 RAM (224 GB / s).

Als een volgende generatie console zal de Xbox Series S DirectX ray-tracing-mogelijkheden (zoals zijn meer capabele broer of zus) en SSD-opslag bieden voor sneller laden en direct hervatten van games - zij het 512 GB in plaats van 1 TB.

De maximale resolutie voor gamen is 1440p in plaats van volledige, native 4K, maar zal games native uitvoeren in 60 fps, met verdere ondersteuning tot 120 fps.

Er zal ook een variabele snelheidsschaduw en verversingssnelheid zijn, wat zou kunnen zorgen voor een soepelere game-ervaring.

We updaten wanneer de volledige lijst met interne specificaties beschikbaar is.

10 november 2020 releasedatum

22 september 2020 pre-orders geopend

De Xbox Series S wordt op 10 november 2020 gelanceerd, naast de Xbox Series X.

Pre-orders gaan open op 22 september.

£ 249 / $ 299

Misschien wel het meest indrukwekkende bevestigde detail tot nu toe is de prijs van de Xbox-serie S. Het wordt gelanceerd tegen een zeer redelijke £ 249 / $ 299 - waardoor het een ideale upgrade is voor een Xbox One S.

De belangrijkste Xbox Series X kost £ 449 / $ 499.

Beide consoles zullen beschikbaar zijn als onderdeel van het Xbox All Access-betalingsplan, dat £ 24,99 / $ 24,99 per maand kost gedurende 24 maanden, zonder voorafgaande kosten. Dat omvat lidmaatschap van Xbox Game Pass Ultimate, dat nu ook EA Play omvat.

Geschreven door Rik Henderson.