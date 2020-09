Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het kan niet snel genoeg komen, maar de Xbox Series X is nu echt om de hoek en verschijnt samen met de Xbox Series S op 10 november 2020. We hebben de ontwerpen van de consoles gezien, we kennen de meeste van hun specificaties, en we kennen ook hun prijzen - het enige dat overblijft is om ze te bemachtigen!

Zoals verwacht, komt met nieuwe consoles een nieuwe controller, hoewel oude Xbox One-controllers zullen werken op de Series X en Series S.We hebben alles bekeken wat het Xbox-team heeft gezegd over de nieuwste controller en hebben de belangrijkste informatie voor u hier.

Evolutie van vorig ontwerp

Past beter bij kleinere handen

Het belangrijkste element dat hier moet worden benadrukt, is dat de nieuwe Xbox-controller eruitziet als een evolutie van eerdere versies, niet als een volledig vernieuwd stuk kit. Het gooit de ontwerpelementen waar je van houdt niet weg, maar verfijnt eerder op eerdere versies.

Xbox-controllers hebben door de jaren heen altijd een zekere brokheid gehad - het maakt deel uit van hun ontwerp-DNA, zou je kunnen zeggen. Na het uitstekende werk aan de Xbox Adaptive Controller lijkt het erop dat het Xbox-team erop gebrand is om ervoor te blijven zorgen dat de controllers zonder problemen kunnen worden gebruikt door zo veel mogelijk mensen. Daarom is de nieuwe controller blijkbaar ontworpen om beter in kleinere handen te passen.

Bovendien zijn in het hele ontwerp knoppen veranderd in matte afwerkingen, terwijl de triggers voelbare stippen hebben gekregen om je te helpen ze vast te pakken. Dit alles zal, volgens het Xbox-team, helpen om de controller voor meer mensen gebruiksvriendelijker te maken.

Pad heeft een schotelvorm

Ontworpen voor responsief spelen

Waarschijnlijk de meest direct merkbare verandering op de controller is de nieuwe D-pad, een hybride tussen de vierrichtingspad van de Xbox One-controller en een afgeronde diagonale pad.

Het heeft een schotelvorm om je vinger of duim comfortabel vast te houden, terwijl de ontwerpers zeggen dat je nauwelijks een hefboomwerking nodig hebt om een knop in te drukken, wat zorgt voor responsief spelen.

Dit soort hybride D-pad is een interessante keuze - voor de meeste spelers zal het waarschijnlijk helemaal in orde zijn, maar we zullen moeten wachten op de release om te zien hoe het standhoudt voor ervaren platformgames en vechtspelers, die doorgaans de voorkeur geven aan duidelijkere directionele afbakening.

Ze kunnen natuurlijk altijd terugkeren naar de Xbox Elite Controller 2 , waarmee je de stijl van je D-pad kunt kiezen.

Nieuwe draadloze radiostandaard om te werken met telefoons, inclusief iOS en Android

Bluetooth Low Energy

USB-C-poort zodat u kunt opladen en spelen

Op technisch gebied brengt Xbox ook een paar wijzigingen aan in de manier waarop de controller werkt, wat allemaal duidelijk ten goede zou moeten zijn. Om te beginnen werkt de controller met bestaande Xbox One-systemen, net zoals Xbox One-controllers werken met de Xbox Series X en Series S.

Microsoft gebruikt standaard Xbox Wireless Radio om ervoor te zorgen dat de nieuwe controller ook werkt met iOS- en Android-telefoons, en met de pcs van mensen. Het zal blijkbaar ook Bluetooth Low Energy gebruiken om dit betrouwbaarder en sneller te doen.

Een groot nieuws is dat de controller een USB-C-poort heeft waarmee je tegelijkertijd kunt opladen en spelen - iets dat tot nu toe verbijsterend ontbrak in Xbox-controllers. Dat suggereert dat de controller een ingebouwde batterij heeft die je kunt opladen, in plaats van de AA-batterijen die voorheen voor de controllers nodig waren. Dat is een verandering die we met open armen zullen verwelkomen.

Ten slotte heeft de nieuwe controller ook een systeem met de naam Dynamic Latency Input, dat je toetsaanslagen afstemt op de frames op het scherm om mogelijke vertraging te minimaliseren, waardoor de invoer zo snel is dat je nooit enige vertraging zou opmerken.

Share-knop nu op de controller

Nog een toevoeging aan de nieuwe controller is een deelknop, precies in het midden van het apparaat, onder de witte Xbox-knop. Dat is een interessante verandering, die Xbox in lijn brengt met de Playstation 4, samen met de Nintendo Switch om een screenshot te maken met één druk op de knop.

Het kan natuurlijk meer doen dan dat, inclusief u uw screenshots en opnames laten delen met vrienden en sociale medianetwerken.

Verwacht te lanceren met consoles op 10 november 2020

Hoewel de stand-alone lancering niet 100% is bevestigd, kunnen we er vrij zeker van zijn dat de controller bij de lancering op zichzelf beschikbaar zal zijn met de Xbox Series X en Series S op 10 november.

We hebben ook nog geen prijs voor een standalone nieuwe Xbox Controller. Je zou verwachten dat het ongeveer dezelfde prijs zal hebben als de bestaande Xbox One-controller, maar het is niet onmogelijk dat het ergens tussen dat en de Xbox Elite Controller 2 komt te staan.

squirrel_widget_166682

Geschreven door Max Freeman-Mills.