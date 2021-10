Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Je weet het misschien niet, maar Google Assistant werkt heel fijn met de Xbox Series X , S en Xbox One.

Net als bij de Amazon Alexa-integratie , kun je met Microsoft je Xbox bedienen met Google Assistant-spraakopdrachten, of dat nu is voor het starten van games en apps, het in- en uitschakelen van de console of het pauzeren van videos.

Zo werkt de integratie.

Je moet de Google Home-app voor iOS en Android gebruiken , of een apparaat met Google Assistent, zoals Google Home, om een Xbox met je stem te bedienen. Google Assistant werkt niet lokaal op de Xbox, dus het kan alleen opdrachten ontvangen van andere apps/apparaten met Google Assistant.

Top PS4-games 2021: beste PlayStation 4- en PS4 Pro-games die elke gamer moet hebben Door Rik Henderson · 17 April 2021 We hebben een lijst samengesteld met games die de moeite waard zijn om aan je bibliotheek toe te voegen, en er zijn ook veel koopjes.

De stappen die u op uw console moet volgen, staan hieronder (waarvan sommige al voor u zijn gedaan):

Stel uw energiemodus in op instant-on:

Druk op de Xbox-knop om de guide te openen.

Selecteer Profiel & systeem > Instellingen > Algemeen > Energiemodus & opstarten.

Selecteer Instant-on in het vervolgkeuzemenu Energiemodus.

Schakel digitale assistenten in. Ga naar Profiel en systeem > Instellingen > Apparaten en verbindingen > Digitale assistenten en selecteer vervolgens Digitale assistenten inschakelen.

Meld u aan bij uw Xbox.

Ga nu naar je telefoon en volg de volgende stappen:

Tik in de Google Home-app voor iOS of Android op "Toevoegen", "Apparaat instellen", "Heb je al iets ingesteld?" of Zoeken naar Xbox.

Selecteer Xbox en meld je aan met het Microsoft-account dat je op Xbox gebruikt.

Volg de instructies om je Xbox te koppelen met je Google Assistent-apparaat en geef de naam van je Xbox-apparaat op.

Als je helemaal klaar bent, probeer dan de volgende spraakopdrachten te gebruiken:

Hey Google, speel Gears 5 op Xbox.

Hey Google, zet Xbox aan.

Hey Google, zet Xbox uit.

Hey Google, start YouTube op Xbox.

Hey Google, pauzeer op Xbox.

Hey Google, hervat op Xbox.

Hé Google, volume hoger op Xbox.

Hey Google, maak een screenshot op Xbox.

Zo eenvoudig is het - je bent nu helemaal klaar met Google Assistant op je Xbox, dus het is aan jou om te zien hoeveel gebruik je ervan maakt!