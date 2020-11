Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Vanaf middernacht vanavond, maandag 9 november 2020, zijn de gameconsoles van de Xbox Series X en Series S eindelijk beschikbaar.

Meestal betekent dat lange wachtrijen buiten gameswinkels, terwijl Xbox allerlei scheldwoorden herbergt en een feeststemming oproept. Zoals we echter allemaal volledig weten, is 2020 een jaar als geen ander en aangezien het VK een nieuwe lockdown-periode is ingegaan, zullen er geen activiteiten in de winkel plaatsvinden.

Dat stopt het plezier echter niet, met een livestream-feestevenement dat is gepland om ons te helpen de officiële releasetijd te bereiken.

Hier zijn de details over hoe u het kunt bekijken, plus een paar dingen die we verwachten.

De lanceringsstream van de Xbox Series X / S is alleen online en begint vandaag, maandag 9 november om 18.00 uur GMT, en leidt naar de consoles die om middernacht officieel in de uitverkoop gaan.

Dit zijn de tijden voor jouw regio als je mee wilt doen:

Amerikaanse westkust - 10 uur PT

Amerikaanse oostkust - 13:00 ET

VK - 18.00 uur GMT

Centraal-Europa - 19.00 uur CET

Gehost door XboxOn, zal de livestream hier op zijn Twitch-kanaal worden getoond. Als alternatief zou u de onderstaande feed moeten kunnen bekijken.

Je kunt ook op de hoogte blijven van het laatste nieuws op de Twitter-feed van Xbox UK .

Het evenement duurt zes uur en zal nooit eerder vertoonde gameplay-opnames bevatten van een aantal voor Xbox Series X / S geoptimaliseerde titels, waaronder Assassins Creed Valhalla, Yakuza: Like A Dragon en Sea of Thieves.

Bovendien zullen er tijdens de show prijzen te winnen zijn en om de daadwerkelijke lancering te vieren, verschijnt er een mysterieus bouwwerk boven Londen - dat je veilig in je eigen huis kunt bekijken.

De consoles van de Xbox Series X en Xbox Series S zijn vanaf 10 november beschikbaar voor degenen die ze vooraf hebben besteld, terwijl op die dag ook nieuwe voorraad online te koop zal zijn.

Bovendien is EA Play vanaf de lanceringsdag gratis als onderdeel van Xbox Game Pass Ultimate.

Geschreven door Rik Henderson.