Xbox Game Pass voor pc: alles wat je moet weten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Toen Microsoft voor het eerst zijn Xbox Game Pass-service voor Xbox One lanceerde, konden pc-gamers deze gebruiken om toegang te krijgen tot een kleine selectie Windows 10-titels.

Ze maakten gebruik van de cross-play-games die op de service worden gehost en die werken op Xbox One en pc. In de zomer van 2019 introduceerde het bedrijf echter ook een versie van Game Pass specifiek voor Windows 10-titels.

Sindsdien is het uitgegroeid tot een uitstekende service op zich, met meer dan 200 pc-games die beschikbaar zijn voor een laag maandelijks bedrag.

Hier is alles wat u moet weten over Xbox Game Pass voor pc.

Xbox Game Pass is een maandelijkse abonnementsservice die een bibliotheek met volledige games biedt om zonder verdere kosten te downloaden en te spelen op je computer.

De lijst met games wordt elke maand samengesteld en bijgewerkt, waarbij enkele titels worden toegevoegd en enkele minder populaire titels worden verwijderd. Je hoeft alleen de aanbiedingen te downloaden en zo vaak te spelen als je wilt - alsof je de game helemaal zelf hebt gekocht.

De pc-versie van de service is exclusief voor gamers met Windows 10 .

Het is ook beschikbaar als onderdeel van Xbox Game Pass Ultimate, dat meer dan 200 Xbox One-, Xbox 360- en originele Xbox-games bevat (plus Xbox Series X / S-games indien beschikbaar). Je krijgt ook toegang tot Cloud Gaming met Xbox Game Pass Ultimate om games te spelen op Android-apparaten, EA Play (vanaf november) en Xbox Live Gold.

In het VK kost Xbox Game Pass voor pc £ 7,99 per maand . En het is $ 9,99 per maand in de VS.

Nieuwe abonnees kunnen de eerste maand krijgen voor slechts £ 1 / $ 1.

Als je ook een Xbox One hebt, zul je merken dat Xbox Game Pass Ultimate een veel betere deal is (zoals hierboven beschreven). Het kost £ 10,99 per maand in het VK, $ 14,99 per maand in de VS.

Er zullen altijd meer dan 200 games beschikbaar zijn voor de pc-gaminggemeenschap. De lijst bevat alle nieuwe Xbox Studios-titels op de dag van hun release - die binnenkort elke Bethesda-titel zal bevatten na de overname door Microsoft .

Sommigen van hen verschijnen ook in onze beste pc-games om te kopen , en laten zien hoe goed Game Pass is.

* Komt binnenkort, ** vertrekt binnenkort.

Geschreven door Rik Henderson. Bewerken door Adrian Willings.