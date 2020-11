Cloud gaming met Xbox Game Pass Ultimate: alles wat u moet weten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft heeft zijn eigen cloud-gamingplatform. Cloud Gaming met Xbox Game Pass Ultimate, voorheen Project xCloud genaamd, biedt meer dan 150 Xbox One-games die via een gegevensverbinding op Android-apparaten kunnen worden gespeeld en is gemakkelijk om mee te beginnen.

Hier is alles wat u moet weten over de Xbox- cloudgameservice, inclusief welke apparaten compatibel zijn en alle beschikbare games.

Cloud Gaming, voorheen Project xCloud genaamd, is het cloudgamingplatform van Microsoft dat is ontworpen als aanvullende service voor de Xbox One- en Xbox Series X- en Series S- gameconsoles. Het is nu beschikbaar in 22 landen.

Het is een streamingdienst, in die zin dat alle games op externe servers worden gehost en live gameplay-video via internet naar een compatibel apparaat wordt verzonden. In ruil daarvoor worden controllercodes in de andere richting gestuurd, dus het voelt alsof je een game speelt die op het apparaat zelf is geladen.

Het is geen nieuw idee; PlayStation Now is al enkele jaren beschikbaar op PS4- consoles; Nvidia heeft begin 2020 de volledige GeForce Now- service gelanceerd; en de grote rivaal van Cloud Gaming, Googles Stadia , werd in november 2019 gelanceerd. De service van Microsoft is echter geen afzonderlijk aanbod - het is een gratis toevoeging aan het bestaande Xbox Game Pass Ultimate- lidmaatschap.

squirrel_widget_158169

Microsoft hoopt dat de dienst een succes wordt, omdat het een van de grootste netwerken van datacentra ter wereld heeft. Microsoft zegt dat dit ervoor zorgt dat game-aanvragen lokaal kunnen worden verwerkt in plaats van op verschillende continenten, waardoor de latentie mogelijk wordt verminderd door de afstand tussen de eindgebruiker en het datacenter te verkorten.

Latentie is de vijand van cloud-gaming, waarbij vaak vele milliseconden worden toegevoegd tussen het indrukken van een knop en acties die op het scherm worden uitgevoerd. En hoewel dat niet veel klinkt, zijn milliseconden van vitaal belang als het gaat om gamen. Stel dat je op de knop drukt om een aanstormende vijand neer te schieten, dan kunnen een paar milliseconden vertraging het verschil zijn tussen hem raken en niet. Of, in een racegame als Forza Horizon 4 , het verschil tussen succesvol om een hoek drijven of om een boom gewikkeld eindigen.

Cloud Gaming is niet ontworpen om bestaande of toekomstige gameconsoles te vervangen. In plaats daarvan werkt het parallel met de machines van het bedrijf, biedt het veel van dezelfde spellen en kan het zelfs opgeslagen spellen oppikken en voortzetten, ongeacht het apparaat dat je gebruikt: mobiel, console of zelfs pc.

Omdat het beschikbaar is als onderdeel van het Xbox Game Pass Ultimate-lidmaatschapsprogramma van het bedrijf, dat ook meer dan 200 games omvat om te downloaden naar de Xbox One, 100 games voor pc, Xbox Live Gold en, vanaf november, EA Play, wordt het veel gezien als een uitbreiding op Xbox One-gaming en uiteindelijk ook op Xbox Series X / S.

In wezen is Cloud Gaming een ideale manier om uw Xbox-ervaring voort te zetten op een draagbaar apparaat, of u nu thuis of onderweg bent.

Cloud Gaming met Xbox Game Pass Ultimate is in 22 landen exclusief beschikbaar voor Android-apparaten. U moet de Xbox Game Pass- app downloaden van Google Play of de Samsung Galaxy Store . Je kunt cloudgames spelen via de app, plus een verlanglijst en zelfs games downloaden naar je Xbox One of Windows-pc. Er komt ook een browsergebaseerde app naar iOS, waarbij de strikte App Store-protocollen van Apple worden vermeden.

Onder de betrokken landen zijn België, Canada, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Zuid-Korea, Spanje, Zweden, het VK en de VS. U kunt hier een volledige lijst met landen met Cloud Gaming-ondersteuning bekijken .

Een van de spellen - Minecraft Dungeons - bevat aanraakbedieningen, die in de toekomst ook kunnen worden uitgebreid naar andere spellen. Voorlopig heb je echter ook een Xbox One draadloze controller met Bluetooth nodig om de rest van de titels te spelen. Xbox raadt je ook aan om een telefoonhouder voor de controller te kopen, tenzij je speelt met een tablet.

De houder is echter redelijk goedkoop. We hebben bijvoorbeeld een pakket van drie gevonden voor slechts £ 7,99 op Amazon.co.uk .

Zoals de lange versie van de naam suggereert, is Cloud Gaming gratis voor iedereen met een Xbox Game Pass Ultimate-abonnement. Xbox Game Pass Ultimate , de all-you-can-eat digitale downloadservice voor Xbox One en Windows 10, kost £ 10,99 / $ 14,99 per maand.

squirrel_widget_158169

Naast Cloud Gaming is Xbox Console Streaming beschikbaar. Met dezelfde technologie kunnen gamers hun eigen Xbox One-consoles gebruiken als een Cloud Gaming-server en zo hun eigen games streamen naar een draagbaar apparaat.

PlayStation biedt iets soortgelijks in de vorm van PS4 Remote Play , maar Xbox Console Streaming is anders omdat je niet beperkt hoeft te zijn tot hetzelfde thuisnetwerk, je kunt ook streamen via een mobiele dataverbinding.

U kunt er hier meer over lezen .

Hier is de huidige lijst van alle beschikbare games op Cloud Gaming (vanaf 15 september 2020):

A Plague Tale: Innocence

Absolver

Afterparty

Age of Wonders: Planetfall

ARK: Survival Evolved

Astroneer

Batman: Arkham Knight

Battletoads

Battle Chasers: Nightwar

Zwarte woestijn

Blair Witch

Bloeden Edge

Bloodstained: Ritual of the Night

Portaal voor brugconstructeurs

Aas

Kinderen van Morta

ClusterTruck

Crackdown 3: Campagne

Kruiscode

Darksiders Genesis

Darksiders III

DayZ

de Blob

Dood bij daglicht

Dode cellen

Dead Island Definitive Edition

Dood in het kwadraat

Bezorg ons de maan

Demons Tilt

Afstammelingen

Destiny 2: Shadowkeep & Forsaken-uitbreiding (beschikbaar vanaf 22 september)

Scheiding 4

Verhonger niet

Double Kick Heroes

Drake Hollow

Dungeon of the Endless

Betreed The Gungeon

F1 2019

Fallout 76

Farming Simulator 17

Felix de Reaper

Fishing Sim World: Pro Tour

Voor de koning

Forager

Forza Horizon 4

Fractured Minds

Frostpunk: Console-editie

Gato Roboto

Gears of War 1: Ultimate Edition

Gears of War 4

Gears of War 5

Geit Simulator

Golf met je vrienden

Geaard

Guacamelee! 2

Halo 5: Guardians

Halo Wars 1: Definitive Edition

Halo Wars 2

Halo: The Master Chief Collection

Halo: Spartan Assault

Hellblade: Senuas Sacrifice

Hallo buurman

Hollow Knight (Vernieuwing)

Hot Shot Racing

Menselijke val plat

Hyperdot

Hypnospace Outlaw

Ondeelbaar

Reis naar de Savage Planet

Katana ZERO (binnenkort beschikbaar)

Killer Instinct DE

Kona

Levelhead

Lonely Mountains: bergafwaarts

Marvel vs. Capcom: Infinite

Metro 2033 Redux

Middle Earth: Shadow of War

Minecraft: Dungeons

MINIT

Momodora: Reverie Under the Moonlight

Beunhaas

Mortal Kombat X (niet beschikbaar in Korea)

Mount & Blade: Warband

Verhuizen

Mudrunner

Munchkin: Quacked Quest

Mutant Year Zero: Road to Eden

Mijn tijd bij Portia

Neon afgrond

Nieuwe Super Luckys Tale

NieR: Automaten

Nacht oproep

Night in the Woods (binnenkort beschikbaar)

No Mans Sky

Nergens profeet

Observatie

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition

Ori en de wil van de slierten

Te gaar! 2

Ossenvrij

Pathologisch 2

Pikuniku

Pillars of Eternity: Complete Edition

Power Rangers: Battle for the Grid

ReCore: Definitive Edition

Overblijfsel: From the Ashes

Resident Evil 7 Biohazard

Rise & Shine

River City Girls (binnenkort beschikbaar)

Sea of Thieves: Anniversary Edition

Zeezout

Geheime buurman

Shadow Warrior 2

Dood de torenspits

Sniper Elite 4

Spiritfarer

State of Decay 2: Juggernaut Edition

Stellaris

Stranger Things 3: The Game

Streets of Rage 4

Straten van Rogue

Subnautica

Mars overleven

Tacoma

Vertel me waarom aflevering 1 - 3

Terraria

The Bards Tale IV: Directors Cut

The Bards Tale Remastered and Resnarkled

The Bards Tale Trilogy

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics

The Elder Scrolls Online

De tuinen tussen

Het Jackbox-feestpakket 4

The Long Dark

The Lord of the Rings: Adventure Card Game

De boodschapper

De buitenste werelden

De schommeling 2

De Touryst

The Witcher 3: Wild Hunt

The Escapists 2

Het Talos-principe

De Turing-test

The Walking Dead: A New Frontier - Aflevering 1 t / m 5

The Walking Dead: Michonne - Aflevering 1-3

The Walking Dead: Seizoen twee

theHunter: Call of the Wild

Thronebreaker: The Witcher Tales

Volledig nauwkeurige Battle Simulator

Volledig betrouwbare bezorgservice

Touhou Luna nachten

Tracks - The Train Set Game

Trailmakers

Train Sim World 2020

Two Point Hospital

Ondermijnen

Untitled Goose Game

Void Bastards

Wandersong

Warhammer Vermintide 2 (binnenkort beschikbaar)

Wasteland Remastered

Wasteland 2: Directors Cut

Wasteland 3

We Happy Few

Ten westen van Dead

Wizard of Legend

Wereld oorlog Z

Wormen WMD

Xeno-crisis

Yakuza 0

Yakuza Kiwami

Yakuza Kiwami 2

Geschreven door Rik Henderson. Bewerken door Dan Grabham.