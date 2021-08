Xbox Cloud Gaming: prijs, platforms en alles wat je moet weten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft heeft een eigen cloud gaming-platform. Met de naam Cloud Gaming met Xbox Game Pass Ultimate - ook vaak aangeduid als Xbox Cloud Gaming - biedt het meer dan 200 Xbox Series X /S, Xbox One, Xbox 360 en originele Xbox-games om te spelen op pc, Mac, Chromebook, Android en iOS-apparaten via een gegevensverbinding.

Het wordt binnenkort ook gelanceerd op Xbox-consoles zelf, waardoor Xbox One-bezitters Xbox Series X-games kunnen spelen en anderen kunnen elimineren om ruimte op de harde schijf te besparen door in plaats daarvan veel games op afstand te spelen.

Hier vindt u alles wat u moet weten over de Xbox- cloudgameservice, inclusief welke apparaten compatibel zijn en alle beschikbare games.

Xbox Cloud Gaming, in de beginjaren "Project xCloud" genoemd, is het gamestreamingplatform van Microsoft dat is ontworpen als een aanvullende service voor zijn Xbox One- en Xbox Series X / Series S- gameconsoles. Het is beschikbaar in 22 landen als onderdeel van het Xbox Game Pass Ultimate-lidmaatschap.

Het is ook beschikbaar in Australië, Brazilië, Japan en Mexico voor een preview-periode voordat het ergens in de toekomst ook in die landen wordt geïntegreerd in Games Pass Ultimate.

Het is een streamingdienst, in die zin dat alle games worden gehost op aangepaste Xbox Series X-hardware die zich op externe servers over de hele wereld bevindt. Live gameplay-video wordt via internet naar een compatibel apparaat verzonden. In ruil daarvoor worden controllercodes de andere kant op gestuurd, dus voor alle doeleinden voelt het alsof je een game speelt die op het apparaat zelf is geladen.

Het is geen nieuw idee; PlayStation Now is al enkele jaren beschikbaar op PS4-consoles; Nvidia heeft GeForce Now beschikbaar op pcs en mobiele apparaten; en de grote rivaal van Cloud Gaming, Googles Stadia , gelanceerd in 2019. De service van Microsoft is echter geen afzonderlijk aanbod - het is een gratis toevoeging aan het bestaande Xbox Game Pass Ultimate- lidmaatschapsprogramma.

Microsoft gelooft dat Cloud Gaming een van de beste gamestreamingservices is die er zijn, omdat het gebruik maakt van het enorme netwerk van datacenters van het bedrijf over de hele wereld. Dit zorgt ervoor dat gameverzoeken lokaal kunnen worden bediend in plaats van over verschillende continenten, waardoor de latentie mogelijk wordt verminderd door de afstand tussen de eindgebruiker en het datacenter te verkorten.

Latency is de vijand van cloud-gaming, waarbij vaak vele milliseconden worden toegevoegd tussen het indrukken van de knop en acties die op het scherm worden uitgevoerd. En hoewel dat niet veel lijkt, zijn milliseconden van vitaal belang als het gaat om gamen. Stel dat je op de knop drukt om een aanstormende vijand neer te schieten, een paar milliseconden latentie kan het verschil zijn tussen wel of niet raken. Of, in een racegame zoals het aanstaande Forza Horizon 5 , het verschil tussen succesvol om een hoek drijven of rond een boom eindigen.

Xbox Cloud Gaming is niet ontworpen om gameconsoles te vervangen. In plaats daarvan loopt het parallel aan de machines van het bedrijf, biedt het veel van dezelfde games en maakt het zelfs mogelijk om opgeslagen games op te halen en verder te zetten, ongeacht welk apparaat je gebruikt: mobiel, console of zelfs pc.

Omdat het beschikbaar is als onderdeel van het Xbox Game Pass Ultimate-lidmaatschapsprogramma van het bedrijf, dat ook meer dan 300 games omvat om te downloaden naar de Xbox One of Xbox Series X/S, 200 games voor pc, Xbox Live Gold en EA Play, wordt het gezien heel erg als een uitbreiding op console-gaming, niet als vervanging.

In wezen is Cloud Gaming een ideale manier om uw Xbox-ervaring op een draagbaar apparaat voort te zetten, of u nu thuis of onderweg bent.

Cloud Gaming met Xbox Game Pass Ultimate is in 22 landen beschikbaar als speciale app voor Android-apparaten. Windows-pc-gebruikers kunnen Cloud Gaming-titels spelen via de native Xbox-app en het is ook beschikbaar via een webbrowser op iOS, Mac en Chromebook. Safari, Chrome en Microsofts eigen Edge-browser worden allemaal ondersteund.

Voor Android moet je de Xbox Game Pass- app downloaden van Google Play of de Samsung Galaxy Store . Je kunt cloudgames spelen via de app, plus verlanglijstjes en zelfs games downloaden naar je Xbox-console of Windows-pc.

Als je via iPhone of iPad wilt spelen, moet je naar xbox.com/play gaan in de Safari-webbrowser van je apparaat. U kunt vervolgens een web-app voor uw startscherm maken die met één tik rechtstreeks naar de service springt. Hier zijn onze uitgebreide instructies om dat te laten werken: Xbox Cloud Gaming spelen op iPhone en iPad .

Ondersteunde iPhones en iPads staan hieronder. Anderen werken misschien, maar dit zijn de iOS- en iPadOS-apparaten die door Microsoft zijn geverifieerd.

iPad Air (3e generatie)

iPad Air (4e generatie)

iPad Pro 11 2e generatie

iPad Mini 5e generatie

iPad 8e generatie

iPhone XR

iPhone XS

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 12 Mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

Je kunt ook rechtstreeks in een webbrowser op Mac en Chromebook spelen, hoewel eigenaren van de laatste ook de speciale Android-app rechtstreeks op hun laptop kunnen installeren.

Om op een Windows-pc te spelen, opent u gewoon de Xbox-app en volgt u de instructies.

Xbox zal later dit jaar ook Cloud Gaming-toegankelijkheid lanceren op Xbox One en Xbox Series X/S (vanaf herfst voor Xbox Insiders). Hierdoor kunnen Xbox One-bezitters Xbox Series X-versies van games spelen (zij het met beperkingen, zoals resolutie). Xbox Series X/S-bezitters kunnen games spelen zonder ze eerst te hoeven installeren, wat opslagruimte bespaart.

Onder de betrokken landen zijn België, Canada, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Zuid-Korea, Spanje, Zweden, het VK en de VS. Een volledige lijst van landen met ondersteuning voor Cloud Gaming vind je hier.

Het is ook beschikbaar in Australië, Brazilië, Japan en Mexico, in gelokaliseerde talen, maar voorlopig alleen als onderdeel van een preview-programma. Als het succesvol is, kan het ook uitbreiden naar de full-service die in andere landen wordt genoten. Iedereen in die regios kan zich hier registreren om de gratis proefversie te spelen .

Verschillende games op Cloud Gaming hebben nu aanraakbedieningen (momenteel ongeveer 50). Meestal heb je echter ook een Bluetooth-compatibele Xbox One draadloze controller nodig om de titels effectief te spelen. Xbox raadt je ook aan om een telefoonhouder voor de controller aan te schaffen, tenzij je met een tablet speelt.

De houder is echter redelijk goedkoop.

Zoals de lange versie van de naam al doet vermoeden, is Cloud Gaming gratis voor iedereen met een Xbox Game Pass Ultimate- abonnement. De onbeperkte digitale downloadservice voor Xbox One, Series X/S en Windows 10 kost £ 10,99 / $ 14,99 per maand.

Naast Cloud Gaming is Xbox Remote Play beschikbaar. Met dezelfde technologie kunnen gamers hun eigen Xbox One- of Series X/S-consoles gebruiken als Cloud Gaming-server en zo hun eigen games naar een draagbaar apparaat streamen.

PlayStation biedt iets soortgelijks in de vorm van PS4 en PS5 Remote Play , maar Xbox Remote Play is anders omdat je niet beperkt bent tot hetzelfde thuisnetwerk, je kunt ook streamen via een mobiele dataverbinding.

U kunt er hier meer over te weten komen .

Hier is de huidige lijst van alle beschikbare games op Cloud Gaming (vanaf 25 augustus 2021):

Een plaagverhaal: onschuld

ARK: Survival Evolved

Kunst van rally

Astroneer

Atomicrops

Banjo-Kazooie

Banjo-Tooie

Batman: Arkham Knight

Battlefield V

Battletoads

Beholder complete editie

Zwarte Woestijn

Blair Witch

Bloeden rand

Blinx: de tijdveger

Bloedwortels

Vriend Dungeon

Bruggenbouwer Portaal

Bug Fables: The Everlasting Sapling

Oproep van de zee

Aas

Carto

Celeste

Kinderen van Morta

Skylines van steden

ClusterVrachtwagen

Code ader

Conan Exiles

Controle

Crackdown 3

Krekel 19

Crimson Skies: High Road to Revenge

Cris Tales

Vloek van de dode goden

Cyber-schaduw

Dark Alliance

Donkerste kerker

DagZ

Dood bij daglicht

Dode cellen

Deep Rock Galactic

Afdalers

Desperados III

Lot 2

Vernietig alle mensen!

Vuil 5

onteerd 2

Dishonored definitieve editie

Dishonored: de dood van de buitenstaander

Disneyland Avonturen

Dodgeball Academia

Donut County

Ondergang (2016)

Ondergang (1993)

Ondergang 3

Doom 64

Eeuwige onheil

Doom II (klassiek)

Dubbele Draak Neon

Double Kick Heroes

Dragon Age: Inquisitie

Dragon Quest Builders 2

Dragon Quest XI S: Echos van een ongrijpbaar tijdperk - Definitieve editie

Drake Hollow

Oostschaduw

eFootball PES 2021 seizoensupdate

Elite Dangerous

Rijk van Sin

Enter The Gungeon

F1 2019

Fabe Anninversary

Fabel II

Fabel III

Fallout 3

Fallout 4

Fallout 76

Fallout: New Vegas

Landbouwsimulator 19

Vijf nachten bij Freddys

Vijf nachten bij Freddys 2

Vijf nachten bij Freddys 3

Vijf nachten bij Freddys 4

voor eer

Forager

Forza Horizon 4

Forza Motorsport 7

Frostpunk: Console-editie

Fusion Frenzy

bende beesten

Versnellingen 5

Gears of War 2

Gears of War 3

Gears of War 4

Gears of War: Oordeel

Gears of War: Ultimate Edition

Gears Tactiek

Genesis Noir

Geitensimulator

Onder gaan

Golf met je vrienden

Gonner 2

hebzucht

geaard

Guacamelee! 2

Hades

Halo 5: Wachters

Halo Wars: definitieve editie

Halo Wars 2

Halo: Spartaanse aanval

Halo: De Master Chief-collectie

haven

Hellblade: Senuas offer

Hallo Buurman

Hollow Knight: Voidheart-editie

Hot Shot Racing

Menselijk vallen plat

Hypnospace Outlaw

Ikenfell

Immortal Reams: Vampire Wars

onrecht 2

Jetpac bijgetankt

Joy Ride Turbo

Jurassic Wereld Evolutie

Just Cause 4: Opnieuw geladen

Kameo

Katamari Damacy Reroll

Katana Nul

Killer Instinct DE

Killer Queen Black

Laatste halte

Lethal League Blaze

Bibliotheek van Ruina

voorgeborchte

Eenzame bergen: bergafwaarts

Lumines geremasterd

Madden NFL 20

menseneter

Mass Effect: Andromeda

MechWarrior 5: Huurlingen

Middle Earth: Shadow of War

Minecraft: Kerkers

Mirrors Edge-katalysator

MLB De Show 21

Monster Sanctuary

Monster trein

Beunhaas

Morkredd

MotoGP 20

Mount & Blade: Warband

Mijn tijd in Portia

Narita Boy

NBA 2K21

Behoefte aan snelheid warmte

Neon Abyss

Neoverse

Nieuw Super Luckys Tale

NieR:Automaten

Nacht in het bos

No Mans Sky

Nergens Profeet

Vergeetachtigheid

Octopaat Reiziger

omno

Ori en het blinde bos: definitieve editie

Ori en de wil van de slierten

Overleef 2

buitenstaanders

Te gaar! 2

Peggel 2

Perfect Donker

Perfecte donkere nul

fokken!

Pikuniku

Pillars of Eternity: complete editie

Pillars of Eternity II: Deadfire - Ultimate Edition

Planet Coaster: Console-editie

Plants vs Zombies: Strijd om Neighborville

Plants vs Zombies Garden Warfare 2

PlayerUnknowns Battlegrounds (PUBG)

Power Rangers: Battle for the Grid

Prooi

Project Winter

Psychonauten

Psychonauten 2

Quake geremasterd

Woede

Woede 2

Regen op je parade

Raji: een oud epos

hercompileren

ReCore: definitieve editie

Red Dead Online

Overblijfsel: Uit de as

Resident Evil 7 Biohazard

River City Girls

Rush: Een DisneyPixar-avontuur

ScourgeBringer

Zee van Dieven

Tweede uitsterven

Geheime Buurman

Schaduw Krijger 2

Schaats 3

Dood de torenspits

Slime Rancher

Sniper Elite 4

Sneeuwrunner

Geestenvaarder

Star Renegades

Star Wars Jedi: Fallen Order

Star Wars Battlefront II

State of Decay 2: Juggernaut-editie

Stealth Inc 2: Een spel van klonen

Stijl

Stellaris

Stranger Things 3: Het spel

Straten van woede 4

Straten van Rogue

Subnautica

Superhot: Mind Control verwijderen

Supraland

Vertel me waarom Aflevering 1 – 3

Terraria

de beklimming

The Bards Tale IV: Directors Cut

The Bards Tale geremasterd en opnieuw gesnorkeld

The Bards Tale-trilogie

De vangst: karper en grof vissen

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics

The Elder Scrolls III: Morrowind

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition

The Elder Scrolls Online

Het kwaad van binnen

Het kwaad van binnen 2

de valkenier

De tuinen tussen

De kleine hectare

De lange donkere

Het medium

De buitenwerelden

De Sims 4

De stroomstoot 2

The Walking Dead: een nieuwe grens (afleveringen 1 - 5)

The Walking Dead: Michonne

The Walking Dead: seizoen twee

The Walking Dead: het complete eerste seizoen

De wildernis in hart en nieren

theHunter: Call of the Wild

Thronebreaker: The Witcher Tales

Tom Clancys Rainbow Six Siege - Deluxe Edition

Torchliet III

Volledig nauwkeurige gevechtssimulator

Volledig betrouwbare bezorgservice

Touhou Luna Nights

Trailmakers

Trein Sim Wereld 2

Tropico 6

Twaalf Minuten

Tweepuntsziekenhuis

Undertale

Ontrafelen Twee

Onhandelbare helden

Tot het einde

Viva Piñata

Viva Piñata: Problemen in het paradijs

Warhammer Vermintide 2

Wasteland Remastered

Wasteland 2: Directors Cut

Woestenij 3

We Happy Few

Wat blijft er over van Edition Finch

Wilmots magazijn

Wolfenstein: De Nieuwe Orde

Wolfenstein: Het oude bloed

Wolfenstein: YoungBlood

Wolfenstein II: De nieuwe kolos

Wereld oorlog Z

Wormen rommelen

Wormen massavernietigingswapens

Wrakfeest

Xeno-crisis

Yakuza 0

Yakuza 3 geremasterd

Yakuza 4 geremasterd

Yakuza 5 geremasterd

Yakuza 6: Het Lied des Levens

Yakuza Kiwami

Yakuza Kiwami 2

Yakuza: als een draak

Ja, Uwe Genade

Yooka-Laylee en het onmogelijke hol

Zombie Leger 4: Dode Oorlog