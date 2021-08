Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Elke maand kunnen Xbox-gamers een selectie gratis games downloaden en spelen als onderdeel van een Xbox Live Gold-abonnement.

Xbox Live Gold is echter meer dan alleen gratis games. Het geeft ook Xbox Series X , Xbox Series S , Xbox One X , Xbox One S en zelfs originele Xbox One-bezitters de kans om multiplayer-games online te spelen en kortingen op veel digitale games in de Xbox Store.

Lidmaatschap in het VK kost gewoonlijk £ 17,99 voor drie maanden of £ 49,99 voor een lidmaatschap van een heel jaar wanneer vooraf betaald. U kunt er ook voor kiezen om maandelijks te betalen voor £ 6,99 per maand.

Naar onze mening is de beste manier om je te abonneren via Xbox Game Pass Ultimate. Voor slechts £ 10,99 per maand krijg je Xbox Live Gold-lidmaatschap, Xbox Game Pass met toegang tot meer dan 300 games om te downloaden en te spelen, EA Play , Cloud Gaming met Xbox Game Pass Ultimate , plus Xbox Game Pass voor pc met meer dan 200 Windows 10 titels.

Beschikbaar van 1 t/m 30 september 2021

Dit is een van de betere Warhammer-spellen die in de loop der jaren zijn verschenen. Het is een isometrische actie-RPG met vier personageklassen om te spelen, plus coöp voor vier spelers, online of lokaal.

Beschikbaar van 16 september tot 15 oktober 2021

Een sterk gestileerd 3D-actie-avontuur, Mulaka is mogelijk over het hoofd gezien bij de oorspronkelijke release. Nu krijgt het een beetje meer verdiende tijd in de schijnwerpers.

Beschikbaar van 1 t/m 15 september 2021

Zone of Enders en het vervolg, Zone of Enders: The 2nd Runner zijn geremasterd voor deze HD-editie. De space/sci-fi-gevechtsgames zijn beide geproduceerd door Hideo Kojima (Metal Gear Solid, Death Stranding).

Beschikbaar van 16 t/m 30 september 2021

Een van SNKs beste 2D-vechtspellen. Genoeg gezegd.

Zone of the Enders HD Collection en Samurai Shodown zijn Xbox 360-games, beschikbaar via achterwaartse compatibiliteit . Ze zijn ook beschikbaar voor Xbox 360-bezitters met Xbox Live Gold.

Van de gratis games van vorige maand is Yooka-Laylee nog beschikbaar om te downloaden tot 15 september 2021.