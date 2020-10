Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Elke maand kunnen Xbox One-gamers een selectie gratis games downloaden en spelen als onderdeel van een Xbox Live Gold-abonnement.

Xbox Live Gold is echter meer dan alleen gratis games. Het geeft Xbox One X- , Xbox One S- of zelfs originele Xbox One-bezitters ook de kans om hun games online te spelen en kortingen op veel digitale games in de Xbox Store.

Lidmaatschap in het VK kost gewoonlijk £ 17,99 voor drie maanden of £ 49,99 voor een lidmaatschap van een heel jaar wanneer het vooraf wordt betaald. Als alternatief kunt u ervoor kiezen om maandelijks te betalen voor £ 6,99 per maand.

Naar onze mening is de beste manier om je te abonneren via Xbox Game Pass Ultimate. Voor slechts £ 10,99 per maand krijg je een Xbox Live Gold-lidmaatschap, Xbox Game Pass met toegang tot meer dan 200 games om te downloaden en te spelen, Cloud Gaming met Xbox Game Pass Ultimate en Xbox Game Pass voor pc met meer dan 100 Windows 10-titels.

Beschikbaar van 1 t / m 31 oktober 2020

Een speciale Halloween-collectie Games with Gold begint met het gekke, komische puzzelspel Slayaway Camp: Butchers Cut. Je speelt een gestoorde moordenaar in dit leuke eerbetoon aan horrorfilms uit de jaren 80, die een groot aantal vervelende tieners over meerdere niveaus moet sturen.

Beschikbaar van 16 oktober tot 15 november 2020

Maid of Sker is een redelijk nieuwe game, die pas in augustus is uitgebracht. Het is een stealth-horroravontuur van ontwikkelaar Wales Interactive, dat je ook een idee geeft van waar het is gebaseerd.

Beschikbaar van 1 t / m 15 oktober 2020

Vorig jaar geremasterd en opnieuw uitgebracht voor Switch, is dit het Xbox-origineel van het actie-avontuur en nog steeds een behoorlijk uitstapje. Het was echt ondergewaardeerd bij de eerste release, dus nu de moeite van het bekijken waard - vooral gratis.

Beschikbaar van 16 t / m 31 oktober 2020

De rollenspeler van Double Fine is een leuk en vriendelijk spel dat niet alleen een vervolg opleverde, maar ook een tekenfilmserie op Amazon Prime Video.

Sphinx en de Cursed Mummy en Costume Quest zijn respectievelijk originele Xbox- en Xbox 360-games, beschikbaar via achterwaartse compatibiliteit . Ze zijn ook beschikbaar voor Xbox 360-bezitters met Xbox Live Gold.

Van de gratis games van vorige maand is The Book of Unwritten Tales 2 nog tot 15 oktober 2020 te downloaden.

Geschreven door Rik Henderson.