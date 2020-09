Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft maakt grote golven met de prijzen van zijn nieuwe consoles, de Xbox Series S en Series X , maar je hebt je misschien niet gerealiseerd dat het een nog aantrekkelijkere manier biedt om ze te krijgen zonder de volledige kosten vooraf te betalen: Xbox All Access , inclusief Xbox Game Pass Ultimate met je nieuwe console voor een maandelijks bedrag.

Dit kan een geweldige manier zijn om de kosten van uw nieuwe console te spreiden over maandelijkse betalingen die lager zijn dan velen van ons voor onze telefoons betalen, en tegen het einde van het 24-maandenplan zult u de console direct bezitten.

Pocket-lint heeft alle details doorzocht om u te helpen erachter te komen hoe Xbox All Access precies werkt en hoe u het kunt verwachten

Via Microsoft Stores en een verscheidenheid aan handelspartners biedt Microsoft zijn eigen abonnementsservice. Het heet Xbox All Access en bevat een Xbox-console, meer dan 100 games met Xbox Game Pass Ultimate, inclusief gebundelde toegang tot online multiplayer. Er zijn geen kosten vooraf en u betaalt één maandprijs voor twee jaar.

$ 22,99 of £ 18 (Xbox One S 1 TB-console, Xbox Game Pass Ultimate)

$ 24,99 of £ 21 (Xbox Series S-console, Xbox Game Pass Ultimate)

$ 34,99 of £ 29 (Xbox Series X-console, Xbox Game Pass Ultimate)

Op dit moment kun je voor $ 23 per maand een Xbox One S (meestal $ 229) krijgen, naast Game Pass Ultimate (meestal $ 15 per maand). Dat betekent dat de deal eigenlijk goedkoper is dan het kopen van de console en vervolgens het lidmaatschap afzonderlijk betalen.

De echte deals zijn echter te vinden op de next-gen consoles en zullen binnenkort beschikbaar zijn. Voor $ 35 per maand kun je naast Game Pass Ultimate een Xbox Series X krijgen. Of, voor $ 25 per maand, kunt u hetzelfde doen voor een slankere Series S.

Er zijn geen kosten vooraf en de abonnementsperiode eindigt na 24 maanden. En er is 0 procent APR voor die twee jaar.

Ja, na afloop van de abonnementsperiode van 24 maanden mogen Xbox All Access-abonnees de door hen gekozen Xbox-hardware behouden.

Om u aan te melden voor Xbox All Access, kunt u een Microsoft Store bezoeken, of veel gemakkelijker de online pagina gebruiken die hier is gelinkt . U kunt doorklikken naar een deelnemende winkel om Apple voor de regeling te gebruiken.

Microsoft zei dat alleen "gekwalificeerde klanten" kunnen deelnemen, wat betekent dat potentiële Xbox All Access-abonnees eerst een kredietcontrole moeten doorstaan. Je komt er meteen achter of je in aanmerking komt. De financiering wordt niet afgehandeld door Microsoft - het gaat bijvoorbeeld via Citizens One in de VS en Klarna in het VK.

Momenteel is Xbox All Access alleen beschikbaar in de VS, het VK, Australië en Nieuw-Zeeland.

Bekijk de pagina met veelgestelde vragen van Microsoft voor meer technische details.

