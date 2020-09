Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De huidige generatie Xbox One-gaming loopt ten einde, met de volgende aan de horizon.

De Xbox Series X wordt aangeprezen als de "snelste, krachtigste console ooit" van Microsoft en op papier is het gemakkelijk te begrijpen waarom. Qua specificatie overschaduwt het zelfs de PlayStation 5 , die ook dit jaar zal verschijnen.

Dus hier is alles wat je moet weten over de Xbox Series X, inclusief de nieuw aangekondigde releasedatum, plus alle specificaties.

En voor wie op zoek is naar info over de goedkopere versie - de Xbox Series S - die console is nu ook bevestigd .

Microsofts vlaggenschip van de volgende generatie console

Voorheen Project Scarlett

Opvallend kubusvormig ontwerp

De Xbox Series X, die in 2018 voor het eerst werd gepest onder de naam Project Scarlett, is de volgende generatie van Microsoft die het opneemt tegen de PS5 .

Het werd officieel onthuld tijdens The Game Awards op 12 december 2019 , met het ontwerp voor het eerst getoond, maar sindsdien hebben we veel meer geleerd.

Gebouwd als een monolithische stapel, die meer lijkt op een minitower-pc dan op een traditionele gameconsole, kan hij verticaal op zijn uiteinde staan of horizontaal worden geplaatst - vermoedelijk om in een tv-standaard of AV-rek te passen.

Het is grimmig en esthetisch praktischer dan mooi. Het rooster aan de boven- / rechterkant is voornamelijk bedoeld voor warmteafvoer, terwijl de enige andere onderscheidende kenmerken de 4K Blu-ray-drive-sleuf en poorten aan de achterkant zijn.

Ter voorbereiding op de nieuwe console is de Xbox One X niet meer leverbaar (naast de digitale editie van de Xbox One S).

Officieel verkrijgbaar vanaf 10 november

Xbox Series X is officieel beschikbaar vanaf 10 november. Het kost $ 499 in de VS en £ 449 in het VK en het zal tegelijkertijd beschikbaar zijn met de goedkopere Xbox Series S van $ 299 / £ 249. Pre-orders zijn open vanaf 22 september.

De nieuwe generatie Xbox zal ook beschikbaar zijn op het Xbox All Access-programma, dat ook een Xbox Game Pass- lidmaatschap omvat - waaraan zojuist EA Play is toegevoegd zonder extra kosten - vanaf $ 24,99 / £ 24,99 per maand gedurende 24 maanden. Dat is echt een behoorlijk aanbod.

Nieuwe controller onderweg

Ontwerp met D-pad-schijf

Share-knop in het midden

Bij de Xbox Series X wordt een nieuwe Xbox draadloze controller uitgebracht, die wordt geleverd met een nieuwe Share-knop in het midden en een soortgelijke D-pad-schijf als die op zowel de Xbox Elite Wireless Controller Series 1 als 2 .

Een leuke functie van de nieuwe console zal zijn dat deze zal werken met alle huidige Xbox One-accessoires, inclusief de controllers. Dat betekent dat je nog steeds een bestaande Xbox One-controller op de Series X kunt gebruiken, waardoor de kosten voor lokale multiplayer-gaming voor twee of meer spelers mogelijk worden verlaagd.

12 teraflops aan grafische prestaties

Gebaseerd op AMDs Zen 2-microarchitectuur, met een acht-core CPU

Tot 8K resolutie, native 4K

Xbox onthulde medio maart 2020 de volledige specificaties van de Xbox Series X. De console zal de nieuwste chipsets en architectuur van AMD gebruiken - met de verwerkingseenheid die moet worden aangepast en gebaseerd op de krachtige Zen 2 Ryzen. Het is acht-core, waarbij elke core tot 3,8 GHz draait.

Dat zou vier keer krachtiger zijn dan de verwerkingshardware in de Xbox One X.

De GPU is ook aangepast en gebaseerd op Radeon RDNA 2-architecturen. Het heeft 12 teraflops aan verwerkingskracht - het dubbele van dat van de Xbox One X. Dat maakt het meer dan geschikt voor native 4K 60fps-gaming.

Het stelt de machine mogelijk ook in staat om een resolutie tot 8K te bereiken en / of games uit te voeren met maximaal 120 frames per seconde. Het ondersteunt real-time ray-tracing , zoals te zien is op de geavanceerde Nvidia grafische kaarten die de afgelopen jaren zijn uitgebracht.

Een aangepaste vorm van Variable Rate Shading zal aan boord zijn, waardoor ontwikkelaars prioriteit kunnen geven aan individuele effecten op specifieke elementen op het scherm in plaats van elke pixel op het scherm voor elke GPU-cyclus te moeten vernieuwen. Dit maakt in feite high-end graphics met een hogere resolutie efficiënter en kan daarom de genoemde hogere framesnelheden mogelijk maken.

Er is ook 16 GB GDDR6 RAM beschikbaar voor ontwikkelaars, met 13 GB gereserveerd voor gamen.

Er is een interne SSD van 1 TB (solid-state drive) beschikbaar voor opslag, waardoor de gegevenstoegang aanzienlijk wordt versneld. En er is een uitbreidingssleuf aan de achterkant om een optionele, gepatenteerde SSD-kaart van 1 TB toe te voegen.

De Xbox Series X kan ook externe USB 3.0-harde schijven gebruiken, net als de Xbox One-familie.

CPU: 8 cores @ 3,8 GHz (3,66 GHz met SMT) Aangepaste Zen 2 CPU

8 cores @ 3,8 GHz (3,66 GHz met SMT) Aangepaste Zen 2 CPU GPU: 12 TFLOPS, 52 CUs @ 1.825 GHz Aangepaste RDNA 2 GPU

12 TFLOPS, 52 CUs @ 1.825 GHz Aangepaste RDNA 2 GPU Matrijsgrootte : 360,45 mm2

360,45 mm2 Proces: 7nm verbeterd

7nm verbeterd Geheugen: 16 GB GDDR6 met 320 MB-bus

16 GB GDDR6 met 320 MB-bus Geheugenbandbreedte: 10GB @ 560 GB / s, 6GB @ 336 GB / s

10GB @ 560 GB / s, 6GB @ 336 GB / s Interne opslag: 1 TB aangepaste NVME SSD

1 TB aangepaste NVME SSD I / O-doorvoer: 2,4 GB / s (onbewerkt), 4,8 GB / s (gecomprimeerd, met aangepast hardware-decompressieblok)

2,4 GB / s (onbewerkt), 4,8 GB / s (gecomprimeerd, met aangepast hardware-decompressieblok) Uitbreidbare opslag: 1 TB uitbreidingskaart (komt exact overeen met interne opslag)

1 TB uitbreidingskaart (komt exact overeen met interne opslag) Externe opslag: USB 3.2 externe HDD-ondersteuning

USB 3.2 externe HDD-ondersteuning Optische schijf: 4K UHD Blu-Ray-schijf

4K UHD Blu-Ray-schijf Prestatiedoel: 4K @ 60fps, tot 120fps

USB-A in plaats van USB-C

Uitbreidbare opslag

Ultra HD Blu-ray-drive

Qua connectiviteit heeft de achterkant van de Xbox Series X poorten voor stroom, Ethernet LAN, twee USB 3.2-poorten en één HDMI 2.1-uitgang. Er is ook een "opslaguitbreiding" voor de optionele, eigen SSD-kaart.

Opvallend door zijn afwezigheid is een USB-C-poort. De sleuf aan de voorkant is voor het fysieke 4K Ultra HD Blu-ray-schijfstation.

Volledig achterwaarts compatibel

Kan HDR toevoegen aan oudere games

Biedt Smart Delivery die de beste versie van de game voor je Xbox-systeem levert

Verschillende belangrijke kenmerken zijn bevestigd. Om te beginnen is de Xbox Series X volledig achterwaarts compatibel met alle Xbox One-accessoires, controllers en games. Een leuke functie is dat het virtuele HDR kan toevoegen aan oudere originele Xbox- en Xbox 360-games , het ook intelligent zal opschalen en hun framesnelheden kan verbeteren zonder verdere ontwikkeling.

Het ondersteunt ook Xbox Game Pass - de game-abonnementsservice van Microsoft die je toegang geeft tot meer dan 200 games om te downloaden en te spelen voor een maandelijks bedrag. Xbox Series X-games die naar de service komen, bevatten Halo Infinite. Inderdaad, Microsoft heeft nu de jaarlijkse Xbox Live Gold-passen beëindigd met de bedoeling Game Pass te pushen.

Degenen die zich abonneren op Xbox Game Pass Ultimate krijgen ook onbeperkte toegang tot Microsofts cloudgamingplatform, Project xCloud , dat in september als een volledige service wordt gelanceerd. Hiermee kunnen meer dan 100 games op mobiel worden gespeeld, met in eerste instantie Xbox One-titels en Series X-versies die op tijd worden toegevoegd.

Een andere handige functie als het gaat om ondersteuning voor games is Smart Delivery . Dit is een cross-buy-schema waarmee je Xbox One-games kunt kopen voordat je een Xbox Series X koopt, en deze vervolgens gratis kunt upgraden als je de nieuwste machine hebt.

Xbox heeft zich ertoe verbonden om op deze manier zijn eigen first-party games aan te bieden, maar sommige externe uitgevers kiezen ervoor om ook Smart Delivery aan te bieden. CD Projekt Red geeft je bijvoorbeeld gratis de Xbox Series X-versie van Cyberpunk 2077 als je de Xbox One-versie al hebt gekocht.

Smart Delivery-games hoeven niet fysiek te worden verwisseld - de verbeterde versie wordt automatisch naar je nieuwe console gedownload.

Andere grote features zijn onder meer snellere laadtijden, dankzij de SSD, en Quick Resume.

Quick Resume ondersteunt effectief de stand-byfunctionaliteit van de game op de Xbox One. Het stelt een spel in staat om bijna onmiddellijk te beginnen vanuit een onderbroken toestand, waarbij verschillende spellen op deze manier kunnen worden "gepauzeerd".

Dat betekent dat u direct kunt schakelen tussen opgeschorte games.

Snellere laadtijden zijn gemakkelijker te begrijpen. Sommige games, zelfs op de Xbox One X, kunnen in eerste instantie en tussen in-game-secties lang duren om te laden. De Xbox Series X zal die tijd aanzienlijk verkorten.

Sommige games worden aangeduid als Geoptimaliseerd voor Xbox Series X, wat kan betekenen dat ze een van de bovenstaande functies ondersteunen, native 4K HDR-graphics hebben, 60 fps sporten of een combinatie hiervan bieden.

Nieuw Xbox-startscherm vergelijkbaar met Windows 10-verbeteringen

Tegels met afgeronde randen onderweg

De nieuwe gebruikerservaring wordt ook gelanceerd voor Xbox One, Xbox Game Pass voor pc en een nieuwe mobiele Xbox-app wanneer de Xbox Series X eindelijk beschikbaar is. De machine van de volgende generatie zal echter het meest profiteren. Het startscherm laadt 30 procent sneller tijdens het opstarten dan het huidige systeem op Xbox One, en 40 procent sneller wanneer je tijdens of na een game terugkeert naar "home".

Veel van de menus en tabbladen zullen de huidige Xbox-bezitters bekend voorkomen, behalve dat het nieuwe ontwerp titels met afgeronde hoeken zal bevatten in plaats van scherpe, vierkante. Partijen en chat worden ook in hetzelfde tabblad geïntegreerd. U kunt hieronder een beschrijvingsvideo van de nieuwe gebruikerservaring bekijken.

Tal van games bevestigd

Halo Infinite is echter vertraagd

Alle Xbox Series X-lanceringsgames werken ook op de bestaande Xbox One-consoleserie en Windows 10. En dit is bevestigd dat dit in ieder geval de komende twee jaar het geval zal zijn.

Helaas zal de console niet langer starten met Halo Infinite , het nieuwste hoofdstuk in de Halo-serie, omdat de game is uitgesteld tot 2021 - zoals onthuld in een officiële tweet.

Halo Infinite Development Update pic.twitter.com/TFZvXhRN9f - Halo (@Halo) 11 augustus 2020

Maar Cyberpunk 2077, Assassins Creed: Valhalla, Dirt 5, The Medium en Outriders behoren tot de titels die dit jaar ook op het platform verschijnen en Forza Motorsport, Senuas Saga: Hellblade II en State of Decay 3 komen ook in de toekomst.

Lees meer over de beste aankomende Xbox Series X-games .

Geschreven door Rik Henderson. Bewerken door Dan Grabham.