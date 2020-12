Tips en trucs voor Xbox One X: hoe u het meeste uit uw console kunt halen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Xbox One X is misschien niet meer leverbaar nu de Xbox Series X en S beschikbaar zijn, maar het is nog steeds de krachtigste "huidige generatie console". En retailers hebben nog steeds voorraad die ze verkopen - vaak met een gezonde korting.

Dus als je er net een hebt gekocht of denkt dat je er een krijgt voor Kerstmis, wil je misschien weten hoe dit je gamingleven kan verbeteren.

Daarom hebben we een handige lijst met tips en trucs samengesteld om u te helpen wennen aan uw nieuwe Xbox One X.

Omdat de Xbox One X veel native Xbox One-games kan spelen met verbeterde graphics, framesnelheden, laadtijden of alle drie, moet je ervoor zorgen dat je games worden bijgewerkt.

U kunt zien welke van uw games zijn verbeterd door naar Mijn games en apps te gaan en in de rechterbovenhoek uw geïnstalleerde games te filteren op "Xbox One X Enhanced Games". Op die manier worden alleen degenen met One X-patches weergegeven.

Als je upgradet van een Xbox One S naar een Xbox One X, kun je de One S eenvoudig verwijderen en exact dezelfde kabels gebruiken voor de nieuwe console.

Als je een Xbox One vervangt, moet je de voedingskabel vervangen, omdat de oudere machine een externe voedingssteen gebruikte, terwijl de Xbox One X (en One S) interne voedingseenheden hebben. Mogelijk moet u ook de HDMI-kabel verwisselen als de uwe erg oud is. Het is het beste om ervoor te zorgen dat de HDMI-kabel geschikt is voor HDMI 2.0, aangezien deze 4K 60Hz- en HDR-signalen kan verzenden.

Hoewel je de Xbox One X met plezier kunt gebruiken op een 1080p Full HD-televisie, met het voordeel dat de verbeterde beelden nog steeds werken - zij het niet op de maximale resolutie - zul je zeker de beste prestaties behalen door hem aan te sluiten op een 4K HDR-tv.

Maar zelfs als je een 4K HDR-tv hebt, moet je ervoor zorgen dat HDR is ingeschakeld voor de HDMI-poort die je wilt gebruiken met de Xbox One X. Veel tv-fabrikanten leveren hun HDR-tvs om redenen die ze zelf het meest bekend zijn met HDR. uitgeschakeld op elke poort.

U vindt een optie in de instellingen van uw respectieve tv (raadpleeg uw handleiding) om HDR in te schakelen. Op een moderne LG TV met webOS staat het bijvoorbeeld in de algemene instellingen, vermeld als HDMI Ultra HD Deep Color, waar je HDR kunt inschakelen voor elk van de beschikbare HDMI-poorten. Alleen als deze zijn ingeschakeld, zie je de HDR10 bredere kleuren en contrast die worden gebruikt door de Xbox One X.

Als je een Dolby Atmos surround sound-systeem of soundbar hebt, moet je een app downloaden om ervoor te zorgen dat ondersteunde films de juiste geluidskanalen weergeven. Download de Dolby Access-app en volg de installatie-instructies. Het is eigenlijk vrij eenvoudig.

Als je Dolby Atmos via een hoofdtelefoon wilt ervaren, moet je een eenmalige vergoeding van ongeveer £ 14 betalen. De app is gratis als u alleen aangesloten Dolby Atmos-luidsprekers of -versterker gebruikt.

Naast HDR10 kan de Xbox One X Dolby Vision weergeven - een alternatief HDR-formaat dat volgens sommigen beter is. Het werkt momenteel alleen met het ondersteunen van tvs en met Netflix. Als uw tv echter compatibel is ( u kunt hier een lijst zien ), hoeft u alleen maar naar Instellingen te gaan, vervolgens Beeld en geluid, Video-uitgang, Videomodi en klik op Dolby Vision toestaan.

Je hebt ook een Premium Netflix-abonnement nodig om toegang te krijgen tot Dolby Vision-versies van shows en films. Dat kost £ 13,99 per maand.

De Xbox One X wordt geleverd met 1 TB opslagruimte, maar aangezien sommige verbeterde games meer dan 100 GB per stuk kunnen zijn, kan zelfs dat snel vollopen. Gelukkig kun je de opslag eenvoudig uitbreiden, maar sluit je een externe USB 3.0 harde schijf aan op een van de drie meegeleverde USB-poorten.

Hoe u dit precies doet, leest u in onze handige gids: hoe u uw Xbox One-opslag upgradet met 2 TB en meer . Eenmaal toegevoegd, kan de externe schijf worden ingesteld als de primaire locatie om games op te slaan en zelfs worden aangesloten op andere Xbox One-consoles, zoals een vriend, om door te gaan met het spelen van geïnstalleerde titels, zolang je bent aangemeld bij je eigen profiel.

Als u online games wilt spelen, moet u zich abonneren op Xbox Live Gold. Het geeft je echter niet alleen de mogelijkheid om via internet tegen miljoenen andere spelers te spelen, maar ook elke maand gratis games. En ze zijn voor u beschikbaar zolang u zich abonneert.

Xbox Live Gold kost £ 6,99 per maand, £ 17,99 voor drie maanden of 49,99 voor een heel jaar als je vooraf betaalt.

Xbox Live Gold-leden krijgen ook grote kortingen op games, die maandelijks worden gerouleerd. En tijdens grote uitverkoopperiodes, zoals Black Friday, zijn deals vaak veel goedkoper voor abonnees.

Xbox Game Pass is een andere geweldige manier om tegen een relatief klein maandelijks bedrag toegang te krijgen tot een stapel games. Als je nieuw bent bij Xbox, kun je overwegen om een Xbox Game Pass-abonnement te nemen, aangezien het meer dan 100 Xbox One-, Xbox 360- en originele Xbox-games biedt die je zo vaak als je wilt kunt downloaden en spelen. Zie het als de Netflix van Xbox-gaming, tegen een vergelijkbare prijs van £ 7,99 per maand .

Er is echter ook een hoger niveau voor Game Pass. Xbox Game Pass Ultimate kost £ 10,99 per maand en voegt een heleboel extra voordelen toe, waaronder Xbox Live Gold, EA Play en Xbox Game Pass voor pc, bovenop alle games die beschikbaar zijn met de standaard Game Pass.

Net als bij de Xbox One en One S is de Xbox One X compatibel met een steeds groter wordende lijst van achterwaarts compatibele Xbox 360- en originele Xbox-games. Als je er een hebt op de officiële lijst ( die je hier kunt vinden ), kun je de schijf in de drive plaatsen en ze afspelen alsof ze in hun originele consoleformaat zijn.

Meer dan 1000 achterwaarts compatibele titels zijn ook beschikbaar om te downloaden via de Xbox Store.

Naast de eigen Mixer-service van Microsoft, waarmee je live-beelden van je gameplay via internet kunt streamen zodat anderen ze kunnen bekijken, kun je ook tot vijf minuten gameplay vastleggen via de Game DVR-functie. En het legt vast in 4K HDR op de Xbox One X.

Beeldmateriaal dat op Xbox Live wordt gedeeld, wordt automatisch geconverteerd naar 1080p, maar u kunt het materiaal met volledige resolutie opslaan op een externe schijf voor gebruik elders.

We zullen meer tips en trucs aan deze functie toevoegen wanneer we ze ontdekken. We hopen dat je voorlopig veel plezier beleeft aan je nieuwe console.

