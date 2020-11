Wat is Xbox Game Pass en hoeveel kost het?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft heeft een aantal abonnementsservices voor eigenaren van de Xbox One of nieuwe Xbox Series X en Series S.

Xbox Live Gold is een maandelijks lidmaatschapsplan dat vereist is om online te spelen en hoewel het je een paar gratis games per maand geeft, is dat het primaire doel.

Aan de andere kant is Xbox Game Pass de service van het bedrijf die je toegang geeft tot honderden games voor slechts één maandelijks bedrag.

Ze kunnen elk afzonderlijk worden betaald, maar het beste nieuws is dat je beide kunt krijgen, plus Xbox Game Pass voor pc , EA Play en Cloud Gaming , voor een veel lagere prijs.

Hier is alles wat u moet weten over Game Pass en Xbox Game Pass Ultimate.

Xbox Games Pass geeft je toegang tot meer dan 200 games die je tegen een maandelijks bedrag kunt downloaden en spelen op je Xbox One . Het is ook beschikbaar op de nieuwe Xbox Series X en Xbox Series S.

Als je upgradet naar Xbox Game Pass Ultimate, krijg je ook Xbox Live Gold, Xbox Game Pass voor pc , EA Play (vanaf november) en toegang tot de nieuwe Cloud Gaming-service (voorheen Project xCloud genaamd) , allemaal voor dezelfde prijs.

U kunt de spellen downloaden en zo vaak spelen als u wilt, zolang u het maandelijkse bedrag blijft betalen. Sommige titels worden mogelijk niet meer beschikbaar als andere worden toegevoegd, maar je hebt ook de mogelijkheid om een van de collecties direct tegen gereduceerde prijzen te kopen.

Xbox One, Xbox 360 en originele Xbox-games maken deel uit van de line-up, de laatste twee dankzij achterwaartse compatibiliteit , dus er zijn genoeg toptitels om uit te kiezen. Er worden ook games van de volgende generatie toegevoegd zodra die consoles beschikbaar zijn.

Microsoft voegt releases van zijn eigen games toe zodra deze in de winkel verkrijgbaar zijn.

Xbox Games Pass Ultimate kost $ 14,99 / £ 10,99 per maand. U kunt op elk moment annuleren.

Zoals eerder vermeld, bevat het Xbox Live Gold, Xbox Games Pass voor pc en, meer recentelijk toegevoegd, EA Play. Bovendien maakt de cloudservice van Microsoft, Cloud Gaming , zonder extra kosten deel uit van Ultimate.

De standaard console-versie van Games Pass bevat geen Gold, EA Play, Cloud Gaming of de pc-versie. Het kost $ 9,99 / £ 7,99 per maand. Het is dezelfde prijs voor een pc-versie met een afzonderlijk abonnement. Ultimate is daarom duidelijk de betere deal.

Xbox Game Pass biedt altijd meer dan 200 games, bestaande uit Xbox One, Xbox 360 en originele achterwaarts compatibele Xbox-titels. Xbox Series X / S-games worden bij de lancering toegevoegd.

Sommige kunnen in de toekomst worden omgeschakeld naar andere games, maar hier is de huidige lijst met alle games die momenteel beschikbaar zijn:

A Plague Tale: Innocence

Absolver

Ace Combat 7: Skies Unknown

Afterparty

Age of Wonders: Planetfall

Alien: isolatie

Alvastia Chronicles

ARK: Survival Evolved

Astroneer

Bad North: Jotunn-editie

Batman: Arkham Knight

Battle Chasers: Nightwar

Battletoads

Blair Witch

Bloeden Edge

Bloodstained: Ritual of the Night

Portaal voor brugconstructeurs

Aas

Kinderen van Morta

Steden: Skylines

ClusterTruck

Kostuum Quest 2

Crackdown 3

CrossCode

Darksiders Genesis

Darksiders III

DayZ

de Blob

Dead By Daylight: Special Edition

Dode cellen

Dead Island Definitive Edition

Dood in het kwadraat

Bezorg ons de maan

Demons Tilt

Afstammelingen

Vuil 4

Dirt Rally 2.0

Onteerd 2

Disneyland-avonturen

Dont Starve: Giant Edition

Double Kick Heroes

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition

Drake Hollow

Dungeon of the Endless

eFootball PES 2020 Standard Edition

Betreed The Gungeon

F1 2019

Fallout 76

Farming Simulator 17

Felix The Reaper

Final Fantasy VII

Final Fantasy IX

Final Fantasy XV Royal Edition

Fishing Sim World: Pro Tour

Voor de koning

Forager

Forza Horizon 4: Standard Edition

Fractured Minds

Frostpunk: Console-editie

Gato Roboto

Gears 5 Ultimate Edition

Gears of War 4

Gears of War: Ultimate Edition

Geit Simulator

Golf met je vrienden

Gonner - Blueberry Edition

Geaard

Guacamelee! 2

Halo 5: Guardians

Halo Wars 2

Halo Wars: Definitive Edition

Halo: Spartan Assault

Halo: The Master Chief Collection

Hellblade: Senuas Sacrifice

Hallo buurman

Hollow Knight: Voidheart Edition

Menselijke val plat

Hyperdot

Hypnospace Outlaw

Ondeelbaar

Het loert hieronder

Reis naar de Savage Planet

Sprongkracht

Killer Instinct: Definitive Edition

Kingdom Hearts - HD 1.5 + 2.5 Remix

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue

Kingdom Hearts III

Kona

Levelhead

Lonely Mountains: bergafwaarts

Marvel vs. Capcom: Infinite

Max: The Curse of Brotherhood

Metro 2033 Redux

Middle-earth: Shadow of War

Minecraft

Minecraft Dungeons

Minit

Momodora: Reverie Under the Moonlight

Monster Hunter: World

Beunhaas

Mortal Kombat x

Mount & Blade: Warband

Verhuizen

MudRunner

Munchkin: Quacked Quest

Mutant Year Zero: Road to Eden

Mijn vriend Pedro

Mijn tijd bij Portia

Naruto naar Boruto: Shinobi Striker

Neon afgrond

Nieuwe Super Luckys Tale

NieR: Automata Become as Gods Edition

Nacht oproep

No Mans Sky

Nergens profeet

Observatie

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition

Ori en de wil van de slierten

Outer Wilds

Te gaar! 2

Ossenvrij

Pandemie: het bordspel

Pathologisch 2

Payday 2: Crimewave-editie

Pikuniku

Pillars of Eternity: Complete Edition

PlayerUnknowns Battlegrounds (PUBG)

Power Rangers: Battle for the Grid

Quantum Break

Woede 2

Zeldzame herhaling

ReCore: Definitive Edition

Overblijfsel: From the Ashes

Resident Evil 7 biohazard

Rise & Shine

Rocket League

Rush: A Disney Pixar Adventure

Ryse: zoon van Rome

ScreamRide

Sea of Thieves: Anniversary Edition

Zeezout

Geheime buurman

Shadow Warrior 2

Dood de torenspits

Sniper Elite 4

Soulcalibur VI

Spiritfarer

State of Decay 2: Juggernaut Edition

State of Decay: Year-One

Stellaris: Console-editie

Streets of Rage 4

Straten van Rogue

Subnautica

Zonsondergang Overdrive

Super Luckys Tale

Mars overleven

Sword Art Online: Fatal Bullet

Tacoma

Tekken 7

Vertel me waarom: hoofdstuk 1-3

Terraria

The Bards Tale ARPG: Remastered and Resparkled

The Bards Tale IV: Directors Cut

The Bards Tale Trilogy

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan

The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited

The Escapists 2

De tuinen tussen

Het Jackbox-feestpakket 4

The Long Dark

The Lord of the Rings: Adventure Card Game

De boodschapper

De buitenste werelden

De schommeling 2

Het Talos-principe

De Touryst

De Turing-test

The Walking Dead: The Complete First Season

The Walking Dead: Seizoen twee

The Walking Dead: Michonne - The Complete Season

The Walking Dead: A New Frontier - The Complete Season (Episodes 1 - 5)

The Witcher 3: Wild Hunt

TheHunter: Call of the Wild

Thronebreaker: The Witcher Tales

Kaartje om te rijden

Volledig nauwkeurige gevechtssimulator (gamevoorbeeld)

Volledig betrouwbare bezorgservice

Touhou Luna nachten

Tracks - The Train Set Game

Trailmakers

Train Sim World 2020

Two Point Hospital

Ondermijnen

Untitled Goose Game

Vambrace: Cold Soul

Void Bastards

Wandersong

Wargroove

Wasteland 2: Directors Cut

Wasteland 3

Wasteland Remastered

We Happy Few

Ten westen van Dead

Westerado: Double Barreled

Wat overblijft van Edith Finch

Wizard of Legend

Wolfenstein: Youngblood

Wereld oorlog Z

Wormen WMD

Xeno-crisis

Yakuza 0

Yakuza Kiwami

Yakuza Kiwami 2

Yooka-Laylee

Zoo Tycoon: Ultimate Animal Collection

Alan Wake

Banjo-Kazooie

Banjo Kazooie: N n B

Banjo-Tooie

Dubbele Dragon Neon

Fabelverjaardag

Fabel II

Fabel III

Fallout: New Vegas

Oorlogswapens

Gears of War 2

Gears of War 3

Gears of War: Judgement

Jetpac bijgetankt

Joy Ride Turbo

Kameo

Lego Star Wars III

Massa-effect

Ninja Gaiden II

Perfect donker

Perfect Dark Zero

Viva Piñata

Viva Piñata: Trouble in Paradise

Fuzion Frenzy

Panzer Dragoon Orta

