(Pocket-lint) - De huidige generatie consoles heeft gaming misschien naar een nieuw niveau getild, maar dankzij Microsofts beslissing om de Xbox Series X en S deel uit te laten maken van hetzelfde ecosysteem als de Xbox One, zijn ze allemaal compatibel met dezelfde accessoires.

Dat omvat externe harde schijven om grote gamecollecties op te slaan.

Er zijn enkele beperkingen, vooral met de nieuwere machines, maar als je 10s (zelfs honderden) Xbox One en / of achterwaarts compatibele games op je nieuwe of oude console wilt opslaan zonder ze elke keer opnieuw te hoeven downloaden, kun je dat doen op een USB 3.0-schijf (of hoger).

Bovendien kun je, exclusief voor de Xbox Series X/S, een officiële Seagate Storage Expansion Card gebruiken om de interne opslagcapaciteit uit te breiden.

Hier lees je hoe je beide kunt doen.

Voordat we beginnen, is het vermeldenswaard dat een Xbox One een externe schijf op precies dezelfde manier gebruikt als de interne schijf, dus het is een ideale oplossing en kan de hoeveelheid games die je in één keer kunt opslaan sterk verbeteren.

De Xbox Series X en S kunnen alleen next-gen games spelen vanaf hun interne schijven (of Storage Expansion Card), maar kunnen Xbox One, Xbox 360 en originele Xbox-games spelen vanaf een USB-alternatief (zelfs met snelle hervatting ingeschakeld), dus het zou kunnen dat je al je achterwaarts compatibele games op een externe schijf zet en je interne SDD reserveert voor native X/S-games.

Een schijf kiezen

Als je een Xbox Series X of Xbox Series S hebt, kun je kiezen voor een Seagate Storage Expansion Card die in de achterkant van beide next-gen machines past.

De kaart is verkrijgbaar in 512 GB, 1 TB en 2 TB, maar is vrij duur. Hij werkt echter precies hetzelfde als de interne opslag en is de enige uitbreiding die alle next-gen functies en laadtijden van beide machines mogelijk maakt.

Als alternatief kunt u een externe schijf gebruiken, zolang deze geschikt is voor USB 3.0 of hoger (in feite kunt u er maximaal drie gebruiken, een voor elke USB-poort op de Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S of Xbox Series X). Onthoud echter, zoals we hierboven hebben vermeld, dat games met optimalisaties voor Xbox Series X en S niet vanaf een USB-station zullen spelen, dus dit is alleen een oplossing voor Xbox One en andere backwards-compatibele games.

Als je daar tevreden mee bent, zijn er genoeg externe schijven om uit te kiezen. Wij kozen voor een 2TB Seagate Game Drive die speciaal is ontworpen voor de Xbox. Hij is USB 3.0, heeft geen externe stroombron nodig en neemt dus geen extra stopcontact onder onze AV-kast in beslag, en dankzij de Xbox-versiering past hij goed.

Als alternatief kunt u ook een Xbox-editie of standaardversie van de WD_Black P10 Game Drive krijgen. Deze is speciaal ontworpen voor gaming, met een stevige constructie en opslag tot 5TB voor iets meer dan £140, dus het is een beetje een koopje voor die hoeveelheid capaciteit.

U kunt zelfs iets meer betalen en kiezen voor een 7200 RPM schijf (de Seagate Game Drive is 5400 RPM) of zelfs een externe USB-gestuurde SSD, maar wij zijn gegaan voor gemak, geen lawaai en prijs.

Let wel, een externe SSD van derden biedt misschien snellere laadtijden, maar gedraagt zich niet op dezelfde manier als de officiële Storage Expansion Card.

De opstelling

We hebben foto's opgenomen van hoe je een externe schijf instelt met de Xbox One, maar het is identiek op de Xbox Series X/S.

Zodra je de schijf bij de hand hebt, is de installatie eenvoudig. Sluit hem aan op een van de drie USB-poorten als je Xbox is ingeschakeld. Een bericht verschijnt op het scherm om aan te geven dat het herkent dat de schijf is aangesloten.

U kunt naar de instellingen gaan door interactie met de pop-up of ga er handmatig heen en ga naar de "Systeem" instellingen.

Daar ziet u het pictogram "Opslagapparaten". Selecteer het en de volgende pagina toont uw bestaande externe harde schijf naast de nieuwe.

Naar alle waarschijnlijkheid moet de schijf worden geformatteerd voordat hij kan worden gebruikt voor iets anders dan het opslaan van video-, foto- en muziekbestanden, vooral als hij rechtstreeks uit de verpakking komt. De Xbox moet dat zelf doen. Dus kies de nieuwe schijf en scroll naar beneden naar de optie "Formatteren". Selecteer "Format storage device" en er verschijnt een nieuw scherm met een toetsenbord om de naam van de schijf te kiezen.

Wij hielden de standaardnaam "Extern" en kozen ervoor om nieuwe games en apps op de nieuwe schijf te installeren wanneer dat werd gevraagd.

Het formatteren van de schijf duurt niet meer dan vijf of zes seconden en je bent klaar om te gaan.

In je scherm Mijn Games & Apps zie je nu dat de volledige beschikbare opslag, zowel intern als extern, is samengevoegd in één statistiek.

We raden je ook aan om je Xbox One/Serie X/S volledig af te sluiten en opnieuw op te starten. Wij deden dat en de schijf werkte direct daarna heel goed.

Verplaatsen van games en prestaties

Natuurlijk is het prestatieverschil tussen een externe schijf en de SSD in de Xbox Series X/S aanzienlijk.

Als het gaat om Xbox One-modellen vonden we in onze tests echter geen waarneembaar verschil in laadsnelheden in het algemeen.

Het verplaatsen van games tussen schijven op de consoles hangt af van de verschillende technologieën - het gaat duidelijk veel sneller op next-gen. Maar het verplaatsen van ongeveer 60GB op de Xbox One X naar een externe schijf duurde in totaal iets meer dan 40 minuten.

Een voordeel van het verplaatsen van games van de interne naar de externe schijf is dat je je gedownloade titels kunt spelen op de Xbox One of Series X/S van een vriend door gewoon de harde schijf aan te sluiten op zijn of haar console en je aan te melden bij je profiel. Je hoeft dan geen games die je wilt spelen opnieuw te downloaden.

Hetzelfde geldt als je je eigen games van de Xbox One naar de Series X/S wilt verplaatsen.

