(Pocket-lint) - Portkey Games heeft deze week zijn deuren geopend voor een nieuwe gameplay showcase rond Hogwarts Legacy, waarin enkele interessante nieuwe glimpen van het spel worden getoond.

Het is een vrij gedetailleerde video die door de wereld loopt, gevechten en enkele andere nevenactiviteiten, dus het is zeker de moeite waard om te bekijken als je uitkijkt naar het spel.

Allereerst krijg je een blik op het bezemvliegen door de open wereld, die er gedetailleerd en weelderig uitziet, plus de optie om in plaats daarvan op een Hippogriff te rijden, voor een imposantere uitstraling.

De showcase geeft ons een korte blik op hoe gebieden tussen de seizoenen zullen veranderen, met bijvoorbeeld een deken van sneeuw in de winter, voordat het overgaat naar de gevechten.

In vijf waves zien we een aantal spreuken en voorwerpen in gebruik tijdens een duel in de arena, waaronder de Avada Kedavra.

De video eindigt met een blik op de Room of Requirement, een bron die fans van de franchise goed kennen en waar we upgrades kunnen vrijspelen, waaronder aanpasbare kleding die dankzij magische eigenschappen voor extra statussen zorgt.

Een slimme manier om upgrades aan de spelwereld te koppelen, lijkt ons. De laatste wending in de showcase lijkt te zijn dat ons personage in een boek wordt gezogen, zoals Harry en Ginny Wemel deden met het dagboek van Tom Riddle in The Chamber of Secrets.

We nemen aan dat het deze keer om een boek van iemand anders gaat, maar het is logisch dat hij niet de eerste tovenaar is die herinneringen opslaat in een boek. We zullen ongetwijfeld moeten wachten om meer te weten te komen over dit mysterieuze onderwerp.

