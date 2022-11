Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Ontwikkelaar Avalanche Software geeft vandaag een "nieuwe kijk" op Hogwarts Legacy, met een gameplay showcase event dat later online wordt gestreamd.

De aangekondigde role-playing game speelt zich af in de wereld van Harry Potter (zij het in de jaren 1800, lang voordat hij werd geboren) en komt uit op 10 februari 2023 en tijdens de stream krijg je de kans om gloednieuwe gameplaybeelden te zien.

Zo kun je het bekijken.

Wanneer begint de Hogwarts Legacy gameplay showcase?

De nieuwe kijk op Hogwarts Legacy gameplay begint vandaag, vrijdag 11 november 2022, om 18.00 uur GMT. Hier zijn de tijden in andere regio's:

US West Coast: 10:00 PST

10:00 PST VS Oostkust: 13:00 EST

13:00 EST UK: 18:00 GMT

18:00 GMT Centraal Europa: 19:00 CET

19:00 CET Australië: 05:00 AEDT (12 november)

Hoe kan ik de gameplay showcase van Hogwarts Legacy bekijken?

Je kunt de Hogwarts Legacy gameplay showcase bovenaan deze pagina bekijken.

De show wordt ook gestreamd op de officiële YouTube- en Twitch-kanalen van Hogwarts Legacy van Avalanche Software.

Wat kun je verwachten

Uit een tweet van het officiële Hogwarts Legacy-account blijkt dat de showcase wordt gepresenteerd door Potter YouTuber XpectoGO.

Het zal ons meenemen door een "kleine tour van Zweinstein Castle", het character creation systeem laten zien, details van de combat en ons een eerste blik geven op de UI.

. @AvalancheWB en onze Community Guest Host @Xpecto_GO nemen je mee door een kleine tour van Zweinstein Castle, een diepe duik in het character creator systeem, een eerste blik op de UI, en een introductie tot combat. - Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) 10 november 2022

Geschreven door Rik Henderson.