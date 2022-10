Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het is alweer een tijdje geleden dat Rocksteady een nieuw spel dropte, maar de verwachtingen voor de volgende titel - Suicide Squad: Kill the Justice League.

In de game nemen spelers de controle over de beruchte groep slechteriken en moeten ze het opnemen tegen de ware grootheden uit de DC comics-wereld, van The Flash tot Superman. Ontdek alle belangrijke details hier.

Suicide Squad: Dood de Justice League releasedatum

We wachten al een tijdje op Suicide Squad: Kill the Justice League al een tijdje - het was immers aanvankelijk gepland om eind 2022 uit te komen.

De game is nu echter vastgepind op een Spring 2023 release window, zonder een preciezere datum dan dat.

We hebben de moeilijke beslissing genomen om Suicide Squad: Kill The Justice League uit te stellen tot de lente van 2023. Ik weet dat uitstel frustrerend is, maar die tijd gaat zitten in het maken van het beste spel dat we kunnen maken. Ik kijk ernaar uit om samen de chaos naar Metropolis te brengen. Bedankt voor jullie geduld. pic.twitter.com/VOSwTM6Zak- Sefton Hill (@Seftonhill) 23 maart 2022

Dat uitstel werd in maart 2022 aangekondigd, zoals je hierboven kunt zien, met voldoende waarschuwing, en sindsdien hebben we niet veel meer over de game gehoord, dus hopelijk duurt het niet veel langer tot we een stevigere releasedatum krijgen om in de kalender te zetten.

Suicide Squad: Dood de Justice League platforms

Dit is een next-gen (of current-gen, echt waar) ervaring, dus je zult Suicide Squad: Kill the Justice League spelen op de PlayStation 5, Xbox Series X/S of PC.

Dat zou moeten betekenen dat we een aantal indrukwekkende visuals krijgen, samen met meer meeslepend geluid en een breed gevoel van schaal ontsloten door de nieuwere hardware.

Suicide Squad: Dood de Justice League trailers

We hebben een paar glimpen gehad van Suicide Squad: Kill the Justice League, in de vorm van verschillende soorten trailers.

De eerste teaser trailer voor de game kwam uit in augustus 2020.

Het is een CGI-trailer, dus we kunnen er niet veel op vastpinnen, maar het liet wel de toon zien waar Rocksteady voor gaat met wat eigenzinnige, grappige momenten.

Dan, in oktober 2021, kregen we een veel meer in-engine trailer die het verhaal van de game liet zien en een aantal van de tegenstanders die we tijdens het spel zullen bestrijden.

Ten slotte kregen we in december 2021 een echte gameplaytrailer met snelle blikken op hoe elk van de vier spelerspersonages zal besturen, terwijl ze proberen te vechten tegen The Flash.

Suicide Squad: Dood het Justice League verhaal

Uit de tot nu toe uitgebrachte trailers is het eigenlijk mogelijk om een vrij duidelijk idee op te bouwen van het verhaal dat Suicide Squad: Kill the Justice League zal voeden.

Net als in de gelijknamige films en comics lijkt het erop dat onze antihelden door Amanda Waller uit de gevangenis worden gerekruteerd en gedwongen worden haar bevelen uit te voeren als ze willen voorkomen dat ze elk moment kunnen worden gedood door bugs die in hun nek worden geplant.

De vier leden van het team zijn Deadshot, Captain Boomerang, Harley Quinn en King Shark, elk met hun eigen motivaties en aanpak. Hun strijd om samen te werken als een team zal ongetwijfeld een groot deel uitmaken van het verhaal.

Deze keer klinkt het alsof de beruchte Brainiac de grote slechterik is, en dat hij op een of andere manier de leden van de Justice League heeft weten te infecteren of controleren.

In verschillende trailers kregen we duidelijke blikken te zien van The Flash, Superman, Wonder Woman, Green Lantern en, hoewel niet de man zelf, de Batmobile suggereert dat er misschien ook wat echo's van Batman te zien zijn. Het spel speelt zich immers af in dezelfde wereld als de andere Arkham-games.

Dat betekent dat we verwachten dat de Squad het tegen elke held opneemt (of soms tegelijkertijd) om ze voorgoed uit te schakelen of om ze uit beeld te krijgen.

Het spel speelt zich af in Metropolis, bekend als de soort hoofdstad van het DC Universum.

Suicide Squad: Kill the Justice League gameplay

Van wat we hebben gezien in trailers en wat Rocksteady tot nu toe heeft gezegd, gaat Suicide Squad: Kill the Justice League voort op alles wat de Batman Arkham-games zo geweldig maakte - met deze keer vier personages om mee te spelen.

Elk van hen zal blijkbaar een moveset hebben die breder en complexer is dan die van Batman alleen, dus dat betekent volop mogelijkheden om te experimenteren terwijl je rondloopt in wat lijkt op een open-wereldversie van Metropolis om missies en doelstellingen te voltooien.

Je kunt in je eentje spelen en naar believen tussen personages wisselen terwijl bots de andere drie besturen, maar de game komt ook met volledige naadloze co-op voor vier spelers, met drop-in en drop-out systemen zodat je kunt spelen hoe je wilt.

Dit geldt voor het hele spel, zonder delen die aan één personage of aan multiplayer of singleplayer zijn gebonden, wat erg spannend klinkt. We weten nog niet of die multiplayer cross-platform zal zijn, maar we houden ons oor te luisteren wat dat detail betreft.

