(Pocket-lint) - De Warner Bros. vechtgame Multiversus heeft de afgelopen zes maanden of zo stilletjes een hype opgebouwd dankzij trailers en een gesloten alpha-test die indruk maakte op de weinigen die erin geraakten.

Nu worden de zaken meer open, met een volledige open bèta die is aangekondigd voor 26 juli.

Het zal beschikbaar zijn voor absoluut iedereen die wil spelen, en het zal ook op vrijwel elk platform zijn - Playstations 5 en 4, Xbox Series X/S en Xbox One, en pc.

Iedereen die heeft meegespeeld in de closed alpha krijgt automatisch ook vervroegde toegang tot de beta, die op 19 juli begint. Dat zal ook beschikbaar zijn via Twitch drops voor andere spelers, als je ongeduldig bent.

Alle progressie die spelers tijdens de bèta in het spel maken, wordt meegenomen naar de volledige release, aldus de aankondiging, wat altijd een leuke bonus is.

In het vechtspel spelen personages uit een groot aantal verschillende WB-eigendommen een rol, van Batman tot Game of Thrones en Scooby Doo, en ze worden samengebracht in wedstrijden die spelers het meest zullen doen denken aan Super Smash Bros.

Veel van deze zullen ook beschikken over stemacteurs uit hun oorspronkelijke show of film, waardoor het hopelijk een behoorlijk leuke en authentieke tijd wordt als het goed uitkomt.

Geschreven door Max Freeman-Mills.