(Pocket-lint) - Rocksteady heeft de moeilijke beslissing genomen om de releasedatum van Suicide Squad: Kill the Justice League uit te stellen.

Oorspronkelijk gepland voor eind 2022, zal het nu in plaats daarvan in "lente 2023" worden uitgebracht.

De creatief directeur en mede-oprichter van de studio, Sefton Hill, plaatste op Twitter dat de vertraging Rocksteady zal helpen om de "beste game die we kunnen" te maken.

We hebben de moeilijke beslissing genomen om Suicide Squad: Kill The Justice League uit te stellen tot het voorjaar van 2023. Ik weet dat een vertraging frustrerend is, maar die tijd gaat om de beste game te maken die we kunnen. Ik kijk er naar uit om de chaos naar Metropolis samen te brengen. Dank voor uw geduld. pic.twitter.com/VOSwTM6Zak — Sefton Hill (@Seftonhill) 23 maart 2022

Suicide Squad: Kill the Justice League is een open-wereld actie-avonturenspel dat zich afspeelt in het Arkham-universum en is gemaakt door de ontwikkelaar.

Het bevat Suicide Squad illumni Harley Quinn, King Shark, Deadshot en Captain Boomerang en plaatst ze tegen gehersenspoelde versies van Superman, Flash, Green Lantern en Wonder Woman.

Net als bij de meest recente films en stripboeken, lijkt de game zichzelf niet al te serieus te nemen en trailers die tot nu toe zijn uitgebracht, laten zien dat er meer actie en minder verkenning zal zijn dan de Batman Arkham -titels.

Het zal volgend jaar beschikbaar zijn opPS5 , Xbox Series X /S en pc.

