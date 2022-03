Hogwarts Legacy-release bevestigd voor "vakantie 2022"

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hogwarts Legacy zal tegen Kerstmis beschikbaar zijn voorPlayStation 5 , PS4, Xbox Series X /S, Xbox One, Nintendo Switch en pc.

Warner Bros en sublabel Portkey Games bevestigden de releasedatum als "vakantie 2022" tijdens de 15 minuten durende gameplay-onthulling als onderdeel van een speciale State of Play-presentatie op woensdag.

Hogwarts Legacy is een open-wereld RPG die zich afspeelt in de jaren 1800, lang voor de geboorte van Harry Potter en zelfs Newt Scamander. Hiermee kunnen spelers hun eigen Hogwarts-student maken met diepgaande karakteraanpassing, meerdere spreuken en drankjes om te casten en te knutselen, missies en nevenmissies, en nog veel meer.

Een nieuwe bedreiging voor de Tovenaarswereld wordt onthuld en jij en je vrienden uit elk van de vier huizen - Griffoendor, Slitherin, Huffelpuf en Ravenklauw - moeten het onder ogen zien en tegelijkertijd je vak leren in de meerdere, magische lessen op de school.

De State of Play-video (die je hierboven kunt zien) onthulde vijanden, beesten, de gebieden rond Hogwarts en de Kamer van Eisen, waar je dingen die je hebt ontdekt kunt opslaan en je eigen uitvalsbasis kunt creëren.

Het ziet er allemaal erg mooi uit en Warner plaatste ook een video achter de schermen om meer over de game uit te leggen.

De game wordt later dit jaar op alle platforms uitgebracht en we houden je hier op de hoogte van verdere aankondigingen of details: Hogwarts Legacy-verhaal, formaten en alles wat we tot nu toe weten over de Harry Potter-RPG .

Geschreven door Rik Henderson.