Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - PlayStation is zwaar getipt om binnenkort, misschien zelfs deze week, zijn volgende State of Play online stream te hosten. En een game die een belangrijk onderdeel van de showcase zou kunnen zijn, is Hogwarts Legacy - de RPG die zich afspeelt in de wereld van Harry Potter.

Voormalig hoofdontwerper van de game en ex-Avalanche/ WB Games senior producer, Troy Leavitt, plaatste op Twitter dat de timing goed is voor de gameplay die tijdens de stream wordt getoond: "Noch bevestigend noch ontkennend het gerucht, maar de timing lijkt ongeveer goed voor mij", schreef hij in reactie op online speculaties over het uiterlijk.

Noch bevestigend noch ontkennend het gerucht, maar de timing lijkt me ongeveer goed. Ik denk dat we zullen zien! :) — Troy Leavitt (@Troylus_true) 5 maart 2022

Een knelpunt is of PlayStation doorgaat met het State of Play-video-evenement of het opschort. Sommigen suggereren dat de aanhoudende Russische invasie van Oekraïne Sony ertoe kan aanzetten om zijn nieuwste showcase sympathiek uit te stellen. Het is echter waarschijnlijk dat we het ergens in maart zullen krijgen, en aangezien het over het algemeen vooraf is opgenomen, is het onwaarschijnlijk dat de inhoud zal veranderen.

Hogwarts Legacy zou oorspronkelijk eind 2021 uitkomen, maar ontwikkelaar Avalanche besloot de release uit te stellen naar dit jaar om "de best mogelijke ervaring voor de hele tovenaarswereld" te creëren. Dat stuitte destijds op kritiek, maar gezien de pandemie en de ervaringen van CD Projekt Red met Cyberpunk 2077 was de vertraging begrijpelijk.

Het lijkt er ook op dat een verdere vertraging tot 2023 onlangs is ingetrokken , zij het niet door de ontwikkelaar of uitgever zelf.

Geschreven door Rik Henderson.