Hogwarts Legacy komt in september?

(Pocket-lint) - De langverwachte Harry Potter-RPG, Hogwarts Legacy , heeft al een tijdje een releasevenster voor 2022 vastgemaakt, maar een onwaarschijnlijke bron heeft die tijdlijn misschien voor ons beperkt.

Harry Potter-website The Rowling Library heeft bevestiging gekregen van een publicatiedatum van 6 september 2022 voor "The Art and Making of Hogwarts Legacy", een begeleidend boek zoals dat tegenwoordig met zoveel grote games uitkomt.

Het is een datum die mooi aansluit bij recente geruchten over de game, die door uitgever Warner Bros. werd uitgesteld tot 2022 nadat duidelijk werd dat hij in 2021 niet in het wild zou komen.

Warner Bros. heeft niet meer details gegeven dan dat, afgezien van het herhalen van het 2022-venster in een paar releases, dus het is logisch dat het een datum later in het jaar kan zijn waarop de game eindelijk aankomt.

Natuurlijk voegde The Rowling Library eraan toe dat "hoewel het niet is bevestigd, deze publicatiedatum gerelateerd kan zijn aan de releasedatum van de videogame, die nog steeds onbekend is." Dat onderstreept het feit dat totdat Warner Bros. of Avalanche een openbare aankondiging doet, dit nog steeds gissen is.

We zullen dus moeten wachten op een officiële regel, maar het is bemoedigend om te horen dat er binnenkort een preciezere datum in de maak is voor een aankondiging.

Geschreven door Max Freeman-Mills.