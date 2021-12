Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Warner Bros en Epic Games hebben hun krachten gebundeld voor een demo van Unreal Engine 5 die je later deze week van je sokken kan blazen — vooral als je een fan bent van The Matrix.

The Matrix Awakens is een interactieve ervaring voorPlayStation 5 en Xbox Series X /S, ontworpen om op spectaculaire wijze te pronken met UE5.

Met in de hoofdrollen Keanu Reeves en Carrie-Anne Moss - die ook hun rol als respectievelijk Neo en Trinity hernemen in The Matrix Resurrections die later deze maand uitkomt - is de demo ook gemaakt in samenwerking met regisseur Lana Wachowski.

Het is nu beschikbaar om vooraf te downloaden in de PlayStation- en Xbox-winkels, met een live-datum die naar verwachting samenvalt met The Game Awards 2021 deze donderdag (vroege vrijdagochtend in het VK).

De beste Black Friday & Cyber Monday US deals 2021: Sony 1000XM4, Garmin horloges en meer afgeprijsd Door Maggie Tillman · 6 December 2021

"The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience, gemaakt door leden van het originele filmteam, waaronder Lana Wachowski samen met Epic Games en partners, is een wilde rit in het realiteitsbuigende universum van The Matrix met optredens van Keanu Reeves en Carrie- Anne Moss", staat er in de beschrijving van de demo.

"Maak je klaar voor een kijkje in de toekomst van interactieve verhalen en entertainment met UE5 in deze gratis, grensverleggende filmische en realtime technische demo."