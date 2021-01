Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hogwarts Legacy - een nieuw rollenspel dat zich afspeelt in de wereld van Harry Potter - lekte oorspronkelijk uit in 2018 onder de naam "Magic Awakened", maar het duurde nog een paar jaar voordat het officieel werd onthuld.

Nu weten we er meer van, hebben schermen en een aanhanger. Zelfs het (verschoven) releasevenster is bevestigd.

Dus hier is alles wat we tot nu toe weten over Hogwarts Legacy.

Hogwarts Legacy werd officieel aangekondigd als onderdeel van de PlayStation 5 Showcase in september 2020 - met het debuut van de trailer hierboven.

Het is een single-player RPG in de open wereld die zich afspeelt in de Wizarding World in de jaren 1800, lang voordat Harry Potter en zelfs Newt Scamander werden geboren.

Spelers nemen de rol aan van een nieuwe student die naar Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus gaat. Daar zullen ze hun karakter ontwikkelen terwijl ze een gevaarlijke lange reis door het spel ondernemen.

Vaardigheden kunnen worden geleerd en verbeterd, terwijl metgezellen kunnen worden ingeschreven om te helpen vechten en de vijanden, wezens en mysteries die wachten op te lossen.

Het wordt ontwikkeld door Avalanche Software - vooral bekend van de Disney Infinity toys-to-life-gameserie. Het wordt uitgegeven door het label Portkey Games van Warner Bros.Games.

De game staat momenteel gepland voor Xbox One, Xbox Series X / S, PS4, PS4 Pro, PS5 en pc.

Helaas is er geen woord over een Nintendo Switch-versie. Maar nu Nintendo Cloud Streaming enkele triple-A-titels naar het mobiele platform brengt, is dat misschien ergens later mogelijk.

Hoewel de game oorspronkelijk was gepland voor een release in 2021, werd deze teruggezet naar 2022 omdat de ontwikkelaar meer tijd wilde hebben om "de best mogelijke ervaring voor de hele Wizarding World" te creëren.

Tot nu toe zijn er verschillende schermen uitgebracht. Je kunt er hieronder doorheen vegen ...

1/5 Warner / Portkey Games

Geschreven door Rik Henderson.