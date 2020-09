Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Warner tilde eindelijk de deksel op zijn veel geruchten Harry Potter-rollenspel dat in 2021 naar consoles en pc komt.

Aangekondigd als onderdeel van de PlayStation 5 Showcase van september online, bevat Hogwarts Legacy niet echt Harry Potter zelf. In plaats daarvan speel je een nieuwe leerling op Zweinstein School of Witchcraft and Wizardry. Het speelt zich ook vele, vele jaren af voordat Potter werd geboren - in de 19e eeuw zelfs.

De game zal open-world en singleplayer zijn (geen massaal online spelen zoals sommigen eerder suggereerden). Het begint met het hebben van elementaire magische vaardigheden, maar je kunt je talenten en spreuken laten groeien terwijl je speelt.

Je zit niet alleen op het schoolterrein, maar missies nemen je mee naar de wijdere tovenaarswereld, waar je fantastische beesten en allerlei sinistere bedreigingen tegenkomt.

De wereldwijde lanceringstrailer werd getoond als onderdeel van de PlayStation Showcase, maar naast de PS5 wordt de game uitgebracht op Xbox Series X / S , PS4, Xbox One en pc.

Niet alle versies zullen er zo schitterend uitzien als de gameplay in de trailer, aangezien deze volledig in een PlayStation 5 is gebouwd.

Hogwarts Legacy wordt ontwikkeld door Avalanche (Just Cause, Mad Max, Rage 2), die een lange geschiedenis heeft in het creëren van geweldige open-wereldomgevingen om in te spelen.

Geschreven door Rik Henderson.